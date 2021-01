De bliver en del af 'A-holdet'

Det er ingen hemmelighed, at 'Mads og A-holdet' minder meget om 'Mads og monopolet'.

Værten har valgt at forlade DR til fordel for Podimo, hvor han laver noget nær det samme program, som han i sin tid begyndte på for 17 år siden.

Egentlig skulle man tro, at konceptet var forankret hos DR, og det derfor ikke måtte bruges på en privat podcast-tjeneste, men ifølge radiochef Anette Kokholm, er der altså ikke noget problem med, at programmet nu lever hos Podimo.

'DR ejer som udgangspunkt rettighederne til de programmer vi udvikler i 50 år fra første udsendelse. Man kan altså ikke bare tage et format med sig til et andet medie, hvis man ikke længere er på DR, og vi sælger som hovedregel ikke formater videre inden for Danmarks grænser.'

'I forhold til om nogle krænker DR’s rettigheder i den sammenhæng, så er det en individuel vurdering fra program til program. I forbindelse med fx ’Mads og Monopolet’ er det vurderingen, at ideen om et panel, der svarer på spørgsmål fra lytterne i en brevkasse-stil, er så almen og afprøvet – også tidligere i DR-regi – at det som udgangspunkt ikke giver mening at forfølge, om vores rettigheder er blevet krænket med det program, der nu laves andetsteds', lyder det.