De fik 24syv lukket

Det var De Radikale, som havde kravet om ikke at give radiokanalen 24syv en ny sendetilladelse med til forhandlingsbordet om den medieaftale, som blev præsenteret lørdag.

Det fortæller partiets medieordfører Zenia Stampe søndag til Politiken.

Det var også en del af partiets eget medieudspil.

Zenia Stampe henviser til, at flere private udbydere af podcast, mener, at det er konkurrenceforvridende, når 24syv får omkring 60 millioner årligt i tilskud.

- Det er jo især dem, der har været fortørnede over det nye 24syv, fordi de mener, at det i lige så høj grad har været en podcastfabrik, som det har været en dab-kanal, uddyber hun over for Ritzau.

Kort efter, at det stod klart, at radiokanalen 24syv ikke fik en ny sendetilladelse, kritiserede programdirektør og ansvarshavende chefredaktør Simon Andersen beslutningen i skarpe vendinger.

- Desværre vil regeringen kun have et stort og svulmende DR, sagde han lørdag til Ritzau.

Han skrev også i et opslag på Facebook, at han mente Socialdemokratiet var modstander af, at der skulle være et taleradioalternativ til DR.

Socialdemokratiets medieordfører, Kasper Sand Kjær, afviste, at kravet kom fra hans parti.

Zenia Stampe mener, at der var et behov for at sætte et punktum for et forløb, som hun beskriver som en farce.

- Hele dab-udbuddet var jo et mislykket redningsforsøg for det gamle Radio 24syv, siger hun.

Hun peger også på, at der er et alternativ til P1's taleradio hos både Radio 4 og en række lokale eller kommercielle radiostationer.

Radiostationen, som i dag hedder 24syv, har tidligere heddet Radio Loud. Stationen begyndte at sende 1. april 2020 og er et resultat af medieforliget fra 2019.

Siden har DAB-kanalen kæmpet med lave lyttertal i målgruppen.

I oktober rettede Radio- og tv-nævnet 'usædvanlig skarp kritik' af stationen for på væsentlige punkter ikke at leve op til kravene for sendetilladelsen.

DAB-kanalen opstod efter lukningen af det originale Radio 24syv, da Radio4 vandt udbuddet om FM-kanalen.

Berlingske Media ejer 91 procent af aktierne og har dermed fuld kontrol over radioen.