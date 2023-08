De ikoniske snydeprogrammer: Sådan tager de røven på dig

MTV havde kæmpe succes med koncepter som bildrømme-programmet 'Pimp My Ride' og kendis-boligprogrammet 'MTV Cribs', men troede du på, hvad du så, kan du godt tro om igen

Kun i Ekstra Bladet

Man skal ikke tro på alt, hvad man ser på tv. Og når det kommer til de ikoniske programmer, mange af os er vokset op med, skal man tilsyneladende tro på meget lidt.

Således viser der sig at være pyntet godt og grundigt på sandheden i mange af tv-historiens mest populære og ikoniske tv-koncepter.

Den tidligere, toneangivende MTV-kanal, har stået bag nogle af de mest mindeværdige og originale tv-koncepter inden for de seneste 20 år, men de er samtidig blandt dem, der er blevet afsløret for at hjælpe den gode reality-historie lige lovlig meget på vej.