De kom 'Først til verdens ende': Vandt 250.000

De startede i New York, hvor fem håbefulde danske par havde taget backpacker-rygsækken om skuldrene og fik at vide, at de skulle slutte i Buenos Aires.

Turen er gået ned gennem Latinamerika, hvor deltagernes spanskkundskaber og 'manjana'-tålmodighed for alvor blev testet af.

I det sidste program skulle de tre tilbageværende par fra Bolivia til den argentinske hovedstad, og søstrene Susie og Heidi havde momentum fra starten af.

Og selvom de egentlig gik og var sikre på, at de skulle nøjes med en andenplads, så kunne 52-årige og 48-årige Susie og Heidi Rasmussen skrive sig først ind i gæstebogen ved målstregen i Buenos Aires og dermed kalde sig vindere af programmet og præmielpuljen på en kvart million kroner.

Søstrene Susie og Heidi kom ofte ud af deres comfort zone på turen mod Argentina. Foto: Philip Engsig/TV 2

Til Ekstra Bladet fortæller Susie og Heidi, at sejren føltes 'intet mindre end fantastisk'.

- Vi tudede jo helt vildt. Det var så stort at være gået hele vejen. Bare det, at vi kom i mål, var en sejr. Men det var et meget rørende øjeblik. Hele produktionen stod jo oppe på taget og græd sammen med os, fortæller Susie Rasmussen.

Søstrene fortæller også, at selvom de var galde for præmien på 250.000, så var pengene ikke noget, de brugte meget tid på at gå og tænke over. Heller ikke da de vandt.

- Det fyldte heller ingenting lige der. Sejren var at vise, at sådan et par damer som os også godt kan. At vi også kan give baghjul, siger Heidi Rasmussen.

Det er ikke sidste gabng, søtrene har rejst med rygsækkene som følgesvende. De vil blandt andet bruge deres præmie på at rejse noget mere. Foto: Nicolaj Niebuhr Demant/TV 2

Klar på flere eventyr

Siden optagelserne til programmet er søstrene vendt hjem til Danmark igen. Og de kan mærke, at deres syv uger lange udlandseventyr har sat spor i dem.

- Eventyr skaber eventyr. Mere vil have mere. Så vi kunne sagtens finde på at rejse ud igen, siger Heidi Rasmussen og bliver fulgt op af sin ældre søster.

- Men vi behøver måske ikke være af sted i syv uger, lyder det fra Susie Rasmussen, der også kan fortælle, at præmiepengene skal bruges på flere rejser for søskendeparret.