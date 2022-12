Film, tv & radio ... 26. dec. 2022 kl. 16:02 Gem artikel Gemt artikel

De kom tilbage fra kulden: Husker du de store Hollywood-comebacks?

Ikke så få kæmpe stjerner har haft store karrierer for dernæst at ryge ned i et sort hul eller ud i glemslen, inden de har formået at vende retur til stjernehimlen med enten en eller flere markante roller. Ekstra Bladet kigger på nogle af de mest iøjnefaldende eksempler