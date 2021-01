De skal være med i hit-serie: - Jeg er ved at sprænges

Tilbage i april bekræftede DR, at 'Borgen' får endnu en sæson på kanalen.

Det bliver et gensyn med Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjorth Sørensen, men i en pressemeddelelse kan DR nu fortælle, hvem der ellers er på rollelisten i den populære serie.

'Mikkel Boe Følsgaard får en central rolle som souschefen Asger Holm Kirkegaard, der arbejder tæt sammen med Birgitte Nyborg. Lucas Lynggaard Tønnesen, der høster stor international opmærksomhed netop nu, ses som Nyborgs søn, Magnus Nyborg Christensen. Og også Simon Bennebjerg, Johanne Louise Schmidt, Magnus Millang og Özlem Saglanmak får afgørende roller', lyder det i pressemeddelelsen.

Men ud over de nye tilføjelser bliver der altså også plads til mange af de karakterer, som seerne i forvejen kender fra serien.

'Søren Malling som Torben Friis, Signe Egholm Olsen som Anne Sophie Lindenkrone, Mikael Birkkjær som Philip Christensen, Lisbeth Wulff som Pia Munk, Lars Mikkelsen som Søren Ravn, Laura Allen Müller Smith som Nadia Barazani, Jens Albinus som Jon Berthelsen, Lars Knutzon som Bent Sejrø, Peter Mygind som Michael Laugesen, Morten Kirkskov som Niels Erik Lund, Gitte Siem Christensen som Kirsten Sejrø, Angunnguaq Larsen som Jens Enok Berthelsen, Freja Riemann som Laura Nyborg Christensen og Kasper Lange som Dan Vestergaard', står der.

Kan slet ikke vente

I forbindelse med den nye sæson har Sidse Babett Knudsen da også udtalt sig om sin rolle som Birgitte Nyborg, der i starten af den nye serie er udnævnt som udenrigsminister.

Den kendte skuespiller glæder sig naturligvis til igen at have rollen som dansk toppolitiker.

- Nu skal vi endelig i gang med ’Borgen’ igen, og det er sandelig på tide. Jeg har glædet mig så meget, at jeg er ved at sprænges. Man skal jo passe på med, hvad man siger, men jeg har skyhøje forventninger til projektet. Og allermest glæder jeg mig til at flytte ind i Birgitte Nyborg igen. Sikke et privilegium at få lov til at tage en tur mere i karrusellen med denne rolle, som jeg elsker så højt, siger Sidse Babett Knudsen.

Den nye sæson af ’Borgen’ bliver produceret til DR af produktionsselskabet SAM Productions og bliver til i samarbejde med Netflix. ’Borgen’ vil således kunne ses på Netflix, efter den er vist på DR.