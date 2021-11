- De vil leve i skam resten af livet

Se traileren til 'Dopesick' her.

Den sande historie i 'Dopesick' tager sin begyndelse i 1986, da Richard Sackler fra det familieejede Purdue Pharma første gang udtrykker et ønske om at skabe et opioid til langsigtet behandling af moderate smerter.

'Vidundermidlet' Oxycontin ser dagens lys og bliver beskrevet som det første opioid, der ikke er vanedannende - og dermed perfekt til langsigtet behandling.

Mens smilene stadig var brede hos Purdue Pharma. Her skuespiller Michael Stuhlbarg, der spiller Richard Sackler i 'Dopesick'. Pr-foto

Med hjælp fra aggressive sælgere, der mere eller mindre ubevidst videregiver ledelsens løgne, bliver læger lokket til at udskrive Oxycontin i stor stil.

En af dem er lægen Samuel Finnix, spillet af 70-årige Michael Keaton, der selv har haft en opioid-treagedie helt inde på livet.

Michael Keaton spiller lægen Samuel Finnix, som begynder at udskrive Oxycontin til sine patienter. Pr-foto

Oxycontin bliver først introduceret i landdistrikter i Maine, West Virginia og det østlige Kentucky, der var rige på fysisk hårde arbejdspladser inden for landbrug, skovhugning og minedrift.

- Det var samfund, hvor der blev arbejdet hårdt, folk oftere kom til skade, og der i forvejen blev udskrevet mere smertestillende medicin end mange andre steder.

- Og så var det samfund, som i forvejen var vant til misbrug af receptpligtige piller, fordi narkosælgerne fra storbyerne sjældent kom forbi. Det tror jeg også spillede kraftigt ind i markedsføringen af et stærkt vanedannende stof som værende ikke-vanedannende, fortæller manuskriptforfatter og instruktør Danny Strong i et videointerview, der blev vist under en forpremiere på 'Dopesick' tidligere på ugen i København.

24-årige Kaitlyn Dever spiller minearbejderen Betsy Mallum, der kommer ud for arbejdsulykke og pludselig er afhængig af Oxycontin. Pr-foto

Han er stadig rystet over, hvor iskoldt Purdue Pharma agerede i jagten på salg.

- Da jeg begyndte at undersøge sagen, gik det op for mig, i hvilket omfang de løj, misinformerede og manipulerede igen og igen og igen.

- Historien er meget vildere, end jeg havde forestillet mig. Det var så bedragerisk og ikke i nærheden af noget, jeg tidligere har undersøgt.

Danny Strong er medforfatter og instruktør på 'Dopesick', som er baseret på bogen fra 2018 af samme navn skrevet af Beth Macy. Pr-foto

I dag er knap en halv millioner mennesker omkommet i USA som følge af en opioid-overdosis. Danny Strong prøver med serien dog også at vise en vej fremad. Blandt andet kan terapi være løsningen nogle opioid-afhængige.

- En afhængig person er ikke bare junkie eller taber, der vil være høj. I mange tilfælde er det, fordi personen har en sygdom, og der bør være en vis medfølende forståelse for, hvad personen går igennem, siger han.

Will Poulter spiller Oxycontin-sælgeren Billy, der smører Michael Keaton med kylling og weekendophold. Pr-foto

Til gengæld har Danny Strong intet til overs for Sackler-familien og Purdue Pharma.

- De vil leve i skam resten af livet. De er amerikanske skurke ulig nogen, jeg kan komme i tanke om.

'Dopesick' er på i alt otte afsnit. De to første kan streames på Disney+ fra 12. november, hvorefter der bliver et afsnit tilgængeligt hver uge.

