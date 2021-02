Debuterer i 'Badehotellet': Fik tips og tricks fra konen

I det første afsnit af den nye sæson af 'Badehotellet' tjekker en ny gæst ind på det velkendte hotel, men selvom karakteren Claus Villumsen er fremmed for de andre gæster, er skuespilleren bag ganske velkendt.

Det er nemlig Andreas Jebro, som privat er gift med Amalie Dollerup, der i 'Badehotellet' spiller hotelbestyrerinden Amanda.

Og netop hans ægteskab med en af seriens store stjerner har gjort det nemt for Andreas Jebro at spille sin rolle

- Det har føltes meget naturligt. Fordi jeg har været så meget med på Amalies arbejdsrejse, så føltes det ekstremt naturligt at træde ind i det univers, fortæller han til Ekstra Bladet ved et pressemøde forud for premieren.

Amalie Dollerup og Andreas Jebro har tidligere arbejdet sammen på teatret, men det er første gang, de begge kan opleves på tv.

- Amalie har jo en langt større erfaring med at lave tv, end jeg har. Så jeg har jo bare kunnet suge til mig og prikke hende på skulderen en gang imellem og få en masse tips og tricks og velmenende råd. Så det har jeg nydt godt af, siger Andreas Jebro.

Andreas Jebro og Amalie Dollerup har været gift siden 2017 og har sammen en søn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Stort privilegium

Karakteren Claus Villumsen, som er arkæolog, træder ind i et persongalleri, som har været med til at løfte seriens popularitet, siden den blev sendt første gang i 2013.

Og det er noget, Andreas Jebro har stor respekt for.

- Det er jo et enormt stort privilegium at være med til at lave noget, der er så populært, og som så mange mennesker holder så meget af. Og man kan sige, at det største ønske også er, at man kan være med til at blive ved med at fortælle en god historie, som folk fortsat har lyst til at se, siger han.

Han vil da heller ikke takke nej til at portrættere Claus Villumsen endnu en gang, hvis det skulle blive aktuelt

- Hvis Stig og Hanna (manuskriptforfatterne, red.) synes, at Claus Villumsen skal tjekke ind igen, så er jeg helt klar. Det har været en kæmpe fornøjelse at leve sig ind i det univers. De joker jo lidt med, at det er en familie, fordi de har lavet det i så mange år, men det er også en enormt dygtig og kompetent familie. Det har været en kæmpe gave som udefrakommende at blive en del af, siger han.

Den ottende sæson af 'Badehotellet' kan ses på TV2 og TV2 Play fra 1. februar.