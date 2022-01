Definitivt slut: Rikke Gøransson stopper som 'Paradise'-vært

Efter 15 sæsoner i front for programmet er det helt slut med 'Paradise Hotel' for den populære vært

En 'Paradise Hotel'-legende har valgt at takke af.

Så klart kan det siges, efter Ekstra Bladet har fået bekræftet af både Nent Group, der står bag TV3 og Viaplay, og Rikke Gøransson selv, at hun stopper som vært på formatet.

Det sker efter 13 år og 15 sæsoner i front for programmet, hvor hun startede som deltager.

- Jeg har taget det superseriøst og gået ind i det med hjerte og sjæl, og hvis jeg ikke var en smule trist, så ville det jo også betyde, at det ikke har betydet noget for mig, siger en trods alt ret afklaret Rikke Gøransson til Ekstra Bladet.

Hun fortsætter som vært hos Nent.

'Paradise Hotel' er dødt

For et år siden meldte Nent ud, at Olivia Salo og Emil Olsen fremadrettet skulle danne værtstrio sammen med Rikke Gøransson, og lige siden den udmelding har Nent og Rikke Gøransson været i dialog om fremtiden.

- Jeg har været i dialog med Nent i omkring et år, hvor vi har talt om, hvad der skulle ske med både min karriere og formatet. Der har været nogle år, hvor jeg har tænkt, om jeg skulle blive ved, for magelighedens sofa er tiltrækkende, og jeg elsker 'Paradise Hotel', men selvom det er sørgmodigt, er det også dejligt at skulle videre. Det er lidt en ambivalent følelse.

- Jeg fortsætter jo som vært hos Nent, og det er også derfor, det ikke er så forfærdeligt trist. Det er mere vemodigt at skulle sige farvel til dette kapitel. Nu starter et nyt kapitel, som jeg er ret spændt på.

- Du lyder ret afklaret?

- Vi har vidst det i et år og talt meget om det. 'Paradise Hotel' er jo dødt. Nu hedder det noget andet og skal en anden vej. Man skal også lade ungdommen komme til. Jeg er glad for alle de år, jeg har haft, men mit virke som tv-vært og min kærlighed til Mexico slutter jo ikke, siger 35-årige Rikke Gøransson og tilføjer:

- Jeg tror, det sværeste er at skulle melde ud til fansene, at det definitivt er slut. Det har jeg det lidt svært med.

Rart med ros

- Hvis du kigger på mediernes kommentarfelter, når det handler om 'Paradise', så handler det næsten hele tiden om, at folk vil have dig tilbage. Hvad vil du sige til alle dem, der nu ikke får dig tilbage?

- Inden for de næste par dage, tror jeg, at jeg laver en live på Instagram og tager en snak med dem face to face og siger tak til dem. Den kærlighed, jeg har modtaget, har været dejlig, men den har også været svær at tage imod, fordi jeg også gerne vil have, at de to nye værter ikke skal møde had og kritik. Men selvfølgelig har det været rart at mærke anerkendelsen og de rosende ord. Jeg har dedikeret 15 år af mit liv til det her program, og det var et fantastisk format og udvikle mig som vært og medmenneske på.

- Hvordan har du det med, at de ændrer på formatet?

- Jeg er faktisk ikke inde over, så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, men jeg er da spændt på, hvad de har tænkt sig at gøre. 'Paradise Hotel' har altid flyttet sig med tiden, og nu er det en anden tid.

Rikke Gøransson har valgt at trække sig fra programmet for at søge nye veje. Dog stadig hos Nent Group. Foto: Janus Nielsen

Nye drømme

Rikke Gøransson fortæller, at hun kommer til at savne kollegerne og at tilbringe tre måneder af året i Mexico, men samtidig fokuserer hun på alt det positive, hun tager med sig videre. Hvad hun konkret skal lave nu, ved hun ikke, men hun ved, hvad drømmen er.

- Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i noget mere dokumentar/reportagepræget arbejde, men jeg vil også vildt gerne stadig lave underholdning. Jeg ser det mere som et nyt kapitel for mig.

- Ligger der allerede noget fast?

- Jeg er i gang med noget, men det er stadig i udviklingsfasen, så jeg ville ønske, jeg kunne sige noget konkret, men det kan jeg ikke endnu.

Programmet skifter navn til 'Paradise' med en række ændringer i formatet til følge. Den sæson, der er ved at blive filmet netop nu, får Olivia Salo og Emil Olsen som værter.

Det er efterhånden blevet en god forretning at deltage i realityprogrammer som et kendt ansigt. Læs mere om det HER(+).