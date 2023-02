Degn bryder tabu: Min sæd er dårlig

Den tårnhøje tv-vært troede aldrig, at det skulle lykkes for ham at blive far af naturens vej. Det har han lavet en række tv-programmer om

I årevis har Christian Degn gået og tumlet med en hemmelighed rent privat.

Den 43-årige tv-vært er ellers ikke bleg for at give noget af sig selv, når han er på skærmen. Men at hans sædkvalitet er så ringe, at hans mulighed for at blive far af naturens vej var forsvindende lille, har han ikke delt med ret mange.

Det gør han nu i et nyt tv-program, hvor den tårnhøje tv-vært gerne vil bryde med det tabu, som mange danske mænd lider under.

Ideen til programmet fik han, da han personligt var havnet i noget af en sort kulkælder.

Annonce:

- Jeg var single og lige kommet ud af et forhold. Du ved, sådan et hvor man sidder og ser på huller i væggen fra de billeder, der er taget ned. Mit liv trængte til mere end Polyfylla. Jeg talte med mine nærmeste venner om det, der også var med til at trække mig ned - min dårlige sædkvalitet - og de havde meget mere at byde på, end jeg troede i den forbindelse, siger Christian Degn, der dog var noget betænkelig ved tale åbent om emnet.

Christian Degn har vidst i mange år, at hans sædkvalitet var dårlig. Han håbede på, at hans nye prøve var bedre. Foto: Rasmus Baunkjær/TV 2

- Jeg var single. Og tænk nu hvis det betød, at jeg ville blive fravalgt af en kommende potentiel kæreste, hvis folk vidste det, siger han til Ekstra Bladet.

Efter nøje overvejelser nåede Christian Degn frem til, at selvom han personligt stod frem med problemet på landsdækkende tv, så handlede det ikke om ham.

- Det her handler om en hel generation af mænd, der har dårlig sædkvalitet. Det er vi da nødt til at tale om, siger Christian Degn, der er noget spændt på, hvordan danskerne vil tage imod programmet, der har fået titlen 'Degn vil være far'.

Annonce:

- Det er da en stor ting at dele med hele Danmark, at man har dårlig sædkvalitet. Jeg håber, at folk vil tage godt imod det - og i hvert fald have respekt for, at mange danske mænd døjer med det. Jeg er måske bare en fra tv, men jeg har altså også følelser, siger Christian Degn, der som mange sikkert er bekendt med er blevet far - endda helt af naturens vej og mod alle de odds lægerne gav ham.

Christian Degns kæreste, Trine Johst Vammen, medvirker også i programmet. Foto: Rasmus Baunkjær/TV 2

- Ej, men det er jo så vildt. Da jeg fik resultatet af den nye sædprøve, havde jeg næsten lige mødt min kæreste, Trine. Og vi anede det ikke, da vi sad der, men hun var faktisk gravid, siger Christian Degn og slår et grin op.

Træt TV 2-vært jubler: Er blevet far

- Det er seriøst mit livs Lotto-jackpot, siger Degn, der efter at havde set ind i en fremtid, hvor grenene på hans livstræ langsom visnede hen, i juni måned blev far til sønnen Vagn.

Sønnen er Christian Degn pavestolt af, men om han også er stolt af at bryde et tabu, har han svært ved at svare på.

- Der er jeg slet ikke nået til. Men jeg håber, at jeg kan være med til at gøre livet lettere for mand, der har problemet. De kan måske bruge programmet til at tale ud fra. Og så er de da nået et stykke vej, siger Christian Degn.

Annonce:

Snigpremieren på 'Degn vil være far' ligger tilgængeligt på TV 2 Play fra i dag og kan ses på TV 2 tirsdag 21. januar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er mange myter om de små svømmere og sæd. Bliv klogere på dem her:

Otte sædmyter: Det må du IKKE gøre