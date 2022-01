Deler hård diagnose: Har fået ødelagt sin krop

For Maria Brask Mainz ændrede hele hendes syn på sin krop og mad sig i ottende klasse.

Den i dag 23-årige mor til Louie, der er med i TV 2-programmet 'Årgang 20', blev nemlig introduceret til, at man kunne spise, hvad man ville uden at tage på, hvis man altså huskede at kaste det op igen bagefter.

Siden samtalen med veninden i folkeskolen har den unge kvinde lidt af bulimi, som hun fik konstateret et år før, at hun fødte sin søn.

Det fortæller hun om i det nyeste afsnit af 'Årgang 20'.

- Cirka et år før jeg blev gravid med Louie, fik jeg diagnosen bulimi. Det er flovt og irriterende, at det skal fylde så meget, fortæller den unge mor, der stadig kæmper med lidelsen.

Maria Brask Mainz har i forbindelse med sygdommen ifølge eget udsagn fået ødelagt sin krop.

- Det ødelægger min krop, jeg har ødelagt mine tænder, og jeg har lavet et hul nede i spiserøret, så der kom blod op. Det er ikke sundt, det er det værste, man kan gøre for sin krop, fortæller hun.

Til Ekstra Bladet deler den unge kvinde, at hun nu er glad for at have fået sagt højt, at hun kæmper med diagnosen.

- Det har været meget grænseoverskridende. Jeg har ikke sagt det til nogen før. Men jeg synes, det er lidt befriende. Jeg har gået og været nervøs over det så længe.

Ifølge Maria Brask Mainz gik hun til lægen for at få hjælp, efter hun ved en tur til tandlægen fik en nedslående besked.

- De spurgte, om jeg drak meget sodavand, fordi jeg havde så meget syre på mine tænder, men jeg vidste godt, at det ikke var derfor. Så jeg tog kontakt til min egen læge og sagde, at jeg havde brug for hjælp.

Maria, der i sommer blev gift med kæresten, Daniel, har tidligere været i behandling i halvandet år for sygdommen.

- Jeg er ikke i behandling lige nu, og det er noget, jeg stadig kæmper med. Det går rigtig godt i nogle perioder og rigtig dårligt i andre.

Det er da også med spænding i maven, at Maria venter på, at afsnittet bliver sendt tirsdag aften.

- Jeg er da lidt nervøs, men folk har indtil videre været rigtig søde. Men jeg kan nok først rigtig slappe af, når det er blevet vist.

Foto: Mikkel Faurholt/TV 2

Du kan se 'Årgang 20' på TV 2 tirsdag klokken 20 eller på TV 2 Play.