Deler romantisk detalje

I sidste års sæson af 'Landmand søger kærlighed' endte landmanden Stine Marthine Pedersen med at invitere sin bejler Niels Pors på romantisk weekend, og siden er kærligheden mellem dem blomstret.

Et år efter den romantiske weekend gik Niels på knæ og friede til Stine, og nu kan parret løfte sløret for, hvornår brylluppet skal stå.

Og det skal det på en ganske særlig dato, fortæller de I 'Landmand søger kærlighed - ekstra', som kan ses på TV 2 Play.

Stine og Niels skal nemlig give hinanden deres 'ja' 28. maj 2022, som er toårsdagen for den dag, hvor Stine inviterede Niels på romantisk weekend.

Utraditionelt

Til Ekstra Bladet fortæller den vordende brud, at de var enige om, at det nærmest ikke kunne være anderledes.

- Der er sådan en gammel tradition, der siger, at man skal giftes inden for et år, efter man er blevet forlovet, og så syntes vi bare, det kunne være sjovt, hvis vi lige ramte dagen før årsdagen, siger hun og fortsætter:

- Og så passer det også med, at det lige er to-årsdagen for, at jeg inviterede ham på romantisk weekend. Det kunne nærmest ikke være andre datoer, syntes vi.

Stine og Niels deltog tidligere på sommeren i Reality Awards, hvor de vandt prisen som årets par. Foto: Anthon Unger

Parret har endnu ikke sendt invitationer ud, men de har adviseret de fleste af dem, de håber at se på den store dag. Og meget mere ønsker de ikke at dele om planlægningen, siger Stine.

- Men vi har fået styr på, hvordan vi gerne vil have det, og nu kan jeg mærke, at det er den helt rigtige måde, vi vælger at holde det på. I starten havde jeg forestillet mig et kæmpe bryllup, som jeg også kunne se på forskellige brude-grupper på Facebook, men nu har vi valgt at gøre det på en lidt utraditionel måde.

Ser med

Parret har nok at se til med både travle jobs, bryllupsplanlægning og en indsamling til Knæk Cancer, som blandt andet indebærer, at de er ved at stable et marked på benene i Brørup til fordel for den gode sag.

Alligevel får de tid til at følge med i den nye sæson af 'Landmand søger kærlighed', som er i fuld gang på TV 2.

- Det er rigtig sjovt at se det, og vi lægger nok også mærke til nogle andre ting. Vi har lige siddet og set næste uges afsnit sammen i Niels' frokostpause, og der lægger vi jo mærke til, hvilke detaljer kameramanden vælger at fokusere på og så videre. Så det er nok de der tekniske ting, og hvilke ting der har været sjove for dem at optage, som vi lægger mærke til, siger Stine.

Stine og Niels medvirkede i 'Landmand søger kærlighed' i 2020. Foto: Anders Brohus/TV 2

Og særligt den unge Landmand Karoline, der efter sin gruppedate valgte at sende begge sine dates hjem, satte tanker i gang hos Stine.

- Jeg fik ret ondt i maven, da jeg så Karolines afsnit. Det er jo det, man frygter allermest, at der bare ikke er nogen breve, der er noget i, når man har sagt ja til at medvirke. Så jeg kan virkelig sætte mig ind i, hvordan hun må have haft det, siger hun.

'Landmand søger kærlighed' sendes tirsdag klokken 20 på TV 2 og på TV 2 Play.

