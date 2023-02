Deler tips til tantra-sex: - Fin måde at dyrke sex på

Rositas sang om seksuel frigørelse faldt ikke i god jord i de danske stuer og sangeren endte blandt de sidste to. Efter showet fortæller hun, hvorfor budskabet om seksuel frigørelse er vigtigt for hende

For 'X Factor'-deltageren Rosita er det vigtigt at kunne udfolde sig seksuelt og frit, uden at omverden behøver dømme hende for det

Fredag aften tonede 29-årige Rosita frem på skærmen med det, som hendes dommer, Thomas Blachman, kaldte en 'protestsang'.

Hendes sang 'Tag det tilbage' handler om seksuel frigørelse, og selvom det ifølge Thomas Blachman i programmet nok også var årsagen til, at Rosita endte i farezonen, så var det for sangeren selv vigtigt at optræde med netop den sang.

- Det var vigtigt for mig. Jeg vil ikke være belærende, jeg vil bare fortælle en historie, siger hun efter showet til Ekstra Bladet og sætter ord på vigtigheden af seksuel frigørelse:

- Det betyder, at jeg har lov til at være den, jeg er, uden at føle mig dømt, seksualiseret eller objektificeret. At jeg kan fylde uden at føle, at det skal kunne leve op til et kropsideal eller være noget, jeg gør for nogle mænds skyld.

Som sin save me-song sang Rosita 'One' af U2. Foto: Henning Hjorth

Annonce:

Tipper om tantra

På Instagram er det også tydeligt, at Rosita er seksuelt frigjort.

På sin profil linker hun øverst til en guide til tantra-sex, som hendes følgere eller forbipasserende brugere kan følge eller lade være.

Og adspurgt, hvorfor hun har valgt at dele ud af tips til tantra, er svaret klart:

- Det er en fin måde at dyrke sex på. Det handler ikke kun om det kropslige, men der er også noget åndeligt og nærværende i oplevelsen, så det ikke kun er en penetrationsoplevelse.

Hvordan det går Rosita videre i 'X Factor', kan du følge fredag på TV 2 og TV 2 Play.

Læs også: Blachman afslører: Derfor faldt mit hår af