Deltager i chok: Sablet ned af konkurrent

Det er ikke ligefrem roser, som Rikke må lægge øre til i fjerde afsnit af 'Robinson Ekspeditionen'.

- Det eneste jeg ved, det er at, hvis jeg var på hold med Rikke, så havde jeg smidt hende ud som den første. Hun tror, det her er et talkshow, i stedet for at give den gas i dysterne, lyder det nemlig fra konkurrenten Oliver.

Og det er en tydeligt forbavset Rikke, som står for skud i den skarpe udmeldning.

Griner af det

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at situationen kommer bag på hende.

- Det kommer som et lyn fra en klar himmel. Jeg aner ikke, hvad jeg har gjort, der har tricket Oliver så voldsomt.

Men kritikken tager 'Robinson'-deltageren dog ikke særlig tungt.

- Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg svært ved ikke at grine. Jeg synes, det er fuldstændig løgn, at jeg ikke bidrager i dysterne, fortæller hun og fortsætter:

- Og at jeg skulle tro, det er et talkshow: Jeg svarer, når Jakob Keldberg stiller mig et spørgsmål. Jeg rækker hverken hånden op eller opsøger det selv.

Rikke kunne ikke lade være med at grine over den hårde udmelding.

Forsvarer sin kammerat

Til Ekstra Bladet forklarer Oliver, at forklaringen på de hårde ord skal findes helt tilbage i sæsonens første afsnit.

Her kommer Olivers holdkammerat Peter nemlig med nogle nedladende kommentarer om, hvad kvinder kan præstere, da han skal vælge sit hold, og det falder i god jord hos Rikke.

- Rikke ovre fra Hold Nord får ret hurtigt stemplet Peter som mandschauvinist, og hun siger det rigtig mange gange, så derfor følte jeg på det tidspunkt et behov for at tage Peter i forsvar.

- Det virker ikke, som om du og Rikke har haft så meget med hinanden at gøre, før du siger de ting - er det ikke lidt tidligt at være sådan efter hende?

- Jo, det er det nok. Men Rikke siger mange gange, at hun er glad for ikke at være på Peters hold, så på det tidspunkt vurderede jeg, at det var taktisk klogt at tage min egen holdkammerat i forsvar, siger Oliver.

Forstår det godt

Og Rikke kan da også godt forstå behovet for at forsvare sin kammerat.

- Jeg ville da også håbe, at mit hold havde gjort det samme, hvis det blev aktuelt, siger Rikke og tilføjer, at hun og Oliver kommer fint ud af det med hinanden i dag.

'Robinson Ekspeditionen', kan du følge på Viaplay og mandag klokken 20 på TV3.

Flere tidligere 'Robinson'-deltagere har fortalt om skader og følger fra tv-eventyret, der har givet dem mén for livet. Læs om det her.

