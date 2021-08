Deltager i populært program: - Jeg græder hele tiden

Det populære TV 2-program 'Toppen af poppen' har nu et årti på bagen, og selvom programmets omdrejningspunkt er musik, er det også kendt for at være leveringsdygtig i følsomme fortællinger, der får musikerne til at bryde ud i tårer.

Og selvom Mathilde Falch, der deltager i den kommende sæson af underholdningsprogrammet, ikke havde troet det, bliver det også en følelsesladet omgang for hende.

Det løfter hun sløret for, da Ekstra Bladet møder hende på pressemødet forud for programmet.

- Jeg havde rigtig mange holdninger til det før og lavede da også sjov med det her med, at nu skulle man passe på med, at man ikke kommer til at sidde og græde hele tiden, for det bliver så pisse-selvhøjtideligt, at man sidder og græder over sine egne sange, siger hun med et grin og fortsætter:

- Men det kommer jeg til. Jeg græder hele tiden. Jeg blev rørt over at se nogle andre i en sårbar situation. Man har ét skud i bøssen, og det er enormt intenst og sårbart, så man sidder bare med følelsen af, at man gerne vil have, at de skal klare det godt.

Mathilde Falch er glad for at have været med i 'Toppen af poppen', særligt efter coronanedlukningerne, hvor hun har savnet at optræde. Foto: Jonas Olufson

Også sjov og ballade

I programmet kommer Mathilde Falch også til at dele ud af den mere personlige side af sig selv og sin fortid med både misbrug og det psykiatriske system.

- Der er nogle nye, der vil få den historie, selvom jeg har været meget åben og ærlig omkring det tidligere. Så for dem, der kender mig, er det ikke vildt, siger hun og tilføjer:

- Men jeg håber også, at alt vores sjov og ballade er med i programmerne. Mit liv og mine koncerter er også enormt præget af humoren og det lyse, selvom der er mange historier, der er om det mørke og dystre. Og det, håber jeg, man vil se.

'Toppen af poppen' får premiere på TV 2 og TV 2 Play 5. september, og foruden Mathilde Falch deltager Katinka Bjerregaard, Simon Kvamm, Malte Ebert, Maria Bramsen, Hjalmer og Alex Vargas.