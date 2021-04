Deltager i reality på grund af ekskæreste: - Der skulle ske noget nyt

Der skulle et forlist forhold til at 23-årige Philip fra København valgte at stille op til 'Paradise Hotel'.

- Vi havde været sammen et år. Der skulle ske noget nyt, fortæller Philip til Ekstra Bladet om baggrunden for at melde sig til det succesfulde reality-program.

TV 2 med stor nyhed: 'Tinka' vender tilbage

Selvom det har været en oplevelse for livet at være på det luksuriøse hotel i Mexico, så er der en enkelt ting, Philip gerne ville have været foruden.

- Jeg er en type, som gerne vil have privatliv, og det har jeg indset nu, at jeg ikke kommer til at have noget af, siger Philip efter sin deltagelse i programmet.

Her er hele 'Paradise Hotel'-castet

- Er det ikke noget, som følger med, når man stiller op i et reality-program?

- Det var ikke en overvejelse, jeg havde taget med inden. Det ved jeg ikke hvorfor, jeg ikke havde. Det er lidt ironisk, lyder det fra den 23-årige Philip.

- Jeg kan godt lide ikke at skulle være festens midtpunkt. Men efter, man har været med i sådan et program, så, når jeg kommer til fest, så automatisk bliver alt, hvad der sker, drejet hen mod dig, fortæller han, og lægger vægt på, at det hverken er for at lyde overfladisk eller arrogant, men mere en oplevelse, han mener at have gjort.

Selvom opmærksomheden ikke er Philips kop te, så har det ikke skræmt ham fra at deltage i andre programmer på sigt.

TV2-deltager: - Jeg knækkede midt over

- Hvis chancen byder sig, så vil jeg rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne deltage i 'Robinson', og jeg overvejede også 'Ex on the Beach', fortæller han, at særligt et af de to programmer har vakt hans interesse, nemlig programmet, hvor man skal overleve på en øde ø.

- Det kunne være fucking fedt - så blæret, fortæller han.