Deltager i TV 2-satsning: Her har du set hende før

I den nye reality-satsning 'Bachelor', der tirsdag havde premiere på TV 2 Play, forsøger 18 danske kvinder at charmere sig ind på 'bacheloren' Casper Berthelsen for rullende kameraer.

Og for én af deltagerne er det ikke første gang, hun står foran sådan et.

25-årige Linea deltog nemlig tilbage i 2017 i TV3-programmet 'Robinson Ekspeditionen'. Men selvom hun har erfaring med at lave tv, var 'Bachelor' en helt anderledes oplevelse, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det er to vidt forskellige programmer. Man kan ikke sammenligne det. Jeg meldte mig til Robinson dengang på grund af konkurrenceelementet og muligheden for at teste sig selv i de ekstreme omgivelser, siger hun og fortsætter:

- Det var anderledes her. Vi blev alle sammen sindssygt gode venner, og vi undede hinanden det så meget. Vi så det ikke som en konkurrence - man kan jo ikke konkurrere på kemi og tiltrækning - men at det var ham, der skulle træffe sit valg, så vi blev bare glade på hinandens vegne.

Linea bor på Vesterbro i København og arbejder til daglig med HR. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Det er da også en helt anden Linea, man får at se i 'Bachelor'.

- Jeg går aldrig med makeup til hverdag, og jeg har en meget drenget tøjstil, men jeg kan godt lide at dresse op, som vi jo i den grad gør her. Vi skulle jo være pæne hele tiden, siger hun med et grin.

Aldrig haft en kæreste

Linea fortæller, at hun trods det anderledes konkurrenceelement havde et klart mål med sin deltagelse i 'Bachelor'.

- Jeg synes ikke rigtig, vi har en datingkultur i Danmark, så jeg syntes, det var spændende at skulle afsted. Jeg har aldrig haft en kæreste før, så derfor tænkte jeg, at det var en god ide at prøve noget nyt. Han er en helt anderledes type, end jeg normalt ville gå efter, siger hun.

En af de kvinder, der er på alenetid med Casper Berthelsen i onsdagens afsnit, er Kirstine, som Linea kendte hjemme fra Danmark. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Hun håber også, at seerne kan fornemme, at kvinderne har lige så meget at skulle have sagt som 'bacheloren'.

- Der er mange, der har sagt, at det er et meget gammeldags setup, at en mand skal vælge imellem en masse kvinder, men sådan følte vi det slet ikke. Jeg føler virkelig, vi er nogle seje kvinder. Vi havde selv valgt at tage derned, og han skal også vinde vores hjerte. Det handler lige så meget om, at han skal vælge os til, siger hun.

'Bachelor' udkommer med nye afsnit hver tirsdag, onsdag og torsdag på TV 2 Play.