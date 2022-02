Delte særligt øjeblik: - Det betød meget

Inden længe er der premiere på sæson ni af 'Badehotellet', og i den nye sæson springes der til året 1945 - altså fire år efter, at seerne senest forlod hotellet, hvilket var under besættelsestiden.

Hotelbestyreren Amanda kan nu atter byde sine gæster velkommen, efter at tyskerne er forsvundet.

Forud for premieren møder Ekstra Bladet Cecilie Stenspil, der spiller Fru Weyse i serien. Og hun kan fortælle om et helt særligt øjeblik, der opstod i forbindelse med den nye sæson - et moment, der involverer hendes mormor.

- Min karakter, Fru Helene, bærer en fredslilje på tøjet. Det var der mange, der gjorde efter krigen. Jeg fortæller så min mormor på 93, der desværre er gået bort sidenhen, om mit kostume, siger Cecilie Stenspil og fortsætter:

- Så bliver min mormor helt stille. 'Sådan en har jeg også', siger hun. Og så går hun ind og henter den (fredslilje red.), som hun har gemt lige siden. Det var virkelig fint, og det betød enormt meget, for så er krigen bare heller ikke længere væk end et par generationer.

'Badehotellet' har kørt siden 2013 og er snart klar med niende sæson. Foto: Henning Hjorth

Vil fortsætte

Cecilie Stenspil har haft fornøjelsen af at spille med i serien i næsten 10 år, og det er ifølge skuespilleren noget af et priviligie.

- Det har virkelig været interessant faktisk. Det er jo de færreste, der får lov til at dække en figur i så lang tid. Det er et langt spænd. Og så er det jo vildt sjovt at se sin karakter udvikle sig. Vi skuespillere er jo lige så spændte på at finde ud af, hvad der sker, når vi får manuskripterne, som seerne er.

Og ifølge Cecilie Stenspil bliver det en sorgens dag, når serien engang slutter.

- Jeg håber, vi kan få lov til at fortsætte meget længe endnu, siger hun.

Sæson ni af 'Badehotellet' får premiere på TV 2 Play 6. februar og på TV 2 7. februar.

