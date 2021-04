Deltog i DR børneprogram: Dømt for seksuelt overgreb

En tidligere deltager i programmet 'Ultra smider tøjet' er blevet idømt ni måneders fængsel for seksuelt overgreb på et barn

En tidligere deltager i børneprogrammet 'Ultra smider tøjet' på DR Ultra er blevet idømt ni måneders fængsel for seksuelt overgreb på et barn og for besiddelse af mere end 3000 børnepornografiske billeder og videoer.

Det skriver Information.

Deltageren medvirkede i ét afsnit af programmet, hvor han sammen med andre voksne stillede sig nøgen op foran en gruppe børn.

Afsnittet blev i efteråret fjernet fra dr.dk, da DR blev bekendt med sagen mod deltageren. Overgrebet fandt ikke sted i forbindelse med optagelserne.

Information oplyser, at DR ikke har ønsket at stille op til interview om sagen.

Chef for DR Ultra, Morten Skov Hansen, oplyser dog ifølge Information i en mail, at børn og voksne, der har deltaget i programmet, har været adskilt under optagelserne, og at der er indhentet børneattester for alle voksne i programmet.

'Vi kan derfor bekræfte, at vedkommende ikke har været i nærheden af børn under hele produktionen', skriver han til Information.

Afsnit fjernet

I en mail til Ekstra Bladet henviser DR til en skriftlig kommentar fra Morten Skov Hansen, der er lagt ud på dr.dk.

Her understreger Ultra-chefen, at man tager situationen ganske alvorligt, selvom sagen ikke har noget med programserien at gøre.

'Sidste år, efter programmet var blevet sendt, blev DR gjort opmærksom på en mistanke, som politiet på daværende tidspunkt ikke kunne be- eller afkræfte, men DR besluttede ud fra et forsigtighedsprincip, at det pågældende afsnit af ’Ultra smider tøjet sæson 2’ ikke skulle være tilgængelig på DR’s platforme', skriver chefen blandt andet og fortsætter:

'Afsnittet blev derfor fjernet samme dag, som DR blev gjort opmærksom på mistanken, og den pågældende person er altså ikke en af de medvirkende, man kan se i programserien på DRTV.'

Massiv debat

I efteråret skabte programmet, hvor børn i 11-årsalderen kan stille spørgsmål til voksne om nøgenhed og kroppe, massiv debat både i Danmark og i udlandet.

For eksempel har både The New York Times og The Telegraph omtalt programmet, hvor hensigten er at sætte fokus på helt almindelige kroppe og deres forskelligheder.

Over for New York Times forsvarede vært, Jannik Schow, programmet ved at sige, at det ikke handler om sex.

- Det har intet med sex at gøre, det handler om at se kroppen som noget naturligt, sådan som børn gør, sagde han.

Herhjemme har folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Peter Skaarup flere gange rejst kritik af 'Ultra smider tøjet'.

'Jeg er dybt rystet over, at nogen på DR Ultra kan få den tanke, at småbørn skal undervises i tissemænds former – det samme gælder det tilsvarende program om tissekoner – allerede i en alder af 7 år. Hvad handler det egentligt om? Hvad skal småbørn i øvrigt få ud af at kigge på voksnes kønsorganer, når deres egne jo slet ikke er udvoksede eller færdigformet fra naturens side?,' skrev han blandt andet i et debatindlæg på Ekstra Bladet.