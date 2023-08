Deltog i TV 2-program: Blev behandlet som børnehavebørn

Krimiforfatter Julie Hastrup lægger ikke skjul på, at selvom det var en fed oplevelse at deltage i TV 2's 'Forræder', så var det også rigtig hårdt

Hver fredag hygger et hav af danskere sig med TV 2's helt store underholdningssatsning 'Forræder'.

Men ordet hyggeligt er nok ikke det ord, der falder krimiforfatter Julie Hastrup først ind, når hun skal beskrive, hvordan det var at optage det populære program.

- Vi blev bevidst behandlet som børnehavebørn. Som krimiforfatter er det psykologisk ret interessant, hvor hurtigt vi indrettede os efter betingelserne og råbte: 'Jeppe, jeg skal tisse', når vi skulle på toilettet. Vi blev mere og mere paranoide, som dagene gik, selvom vi vidste, at det kun var et spil. Når al bestemmelse bliver taget fra dig, så bliver du enormt passiv, siger Julie Hastrup til Her&Nu.

- Det chokerede mig, tilføjer hun til ugebladet.

TV 2's nye store underholdningssatsning 'Forræder' handler om 18 danske kendisser, som hver uge skal forsøge at finde frem til, hvem af dem der er de hemmelige forrædere, som 'myrder' de loyale i nattens mulm og mørke.

I et interviewet Her & Nu kalder krimiforfatteren det både 'super grænseoverskridende', men også 'en rigtig fed oplevelse' at deltage i programmet. Og det på trods af, at krimiforfatteren brød grædende sammen efter programmet, hvor hun også lå syg med 40 i feber.

Julie Hastrup er langt fra den eneste, der efter programmet har fortalt, at det var hårdt at deltage.

'Forræder' bliver sendt hver fredag på TV 2. Foto: Lotta Lemche / YV 2

Til Ekstra Bladet har blandt andet Christian Grau fortalt, at 'der ikke er noget hygge, hvor man ligesom har fri' under optagelserne, ligesom også Johannes Nymark har fortalt, at deltagerne slet ikke måtte tale sammen uden at det havde med spillet at gøre.

En time om dagen fik deltagerne lov til at tale i telefon med deres familie.