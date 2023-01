Den danske film 'Holy Spider' misser Oscar-nominering

Den danske film 'Holy Spider' er ikke blevet nomineret til en Oscar i kategorien bedste internationale spillefilm.

Oscar-akademiet har netop annonceret de fem nominerede i kategorien, og her var det danske Oscar-håb ikke på listen.

Til gengæld kan Danmark juble over nomineringer i tre andre kategorier.

Den danske kortfilm 'Ivalu' er blandt de fem nominerede i kategorien bedste kortfilm. Og dokumentaren 'A House Made of Splinters' er blandt de nominerede i kategorien bedste dokumentar.

Den danske klipper Mikkel E.G. Nielsen er desuden nomineret for sit arbejde med storfilmen 'The Banshees of Inisherin'. Vinder han en Oscar, bliver det anden gang på kun tre år.

I 2021 vandt han nemlig for 'Sound of Metal'.

Sådan så det ud i 2021, da Mikkel E.G. Nielsen modtog en Oscar for bedste klipning af filmen 'Sound of Metal'. Foto: Pool/Reuters

Danmarks store håb

'Holy Spider', som er instrueret af Ali Abbasi og tager udgangspunkt i en virkelig historie fra Iran om en seriemorder, var Danmarks store håb til en opfølger på succesen med Thomas Vinterbergs 'Druk', som i 2021 løb med en Oscar for bedste internationale film.

I september offentliggjorde Det Danske Filminstitut, at man indstillede 'Holy Spider' som Danmarks bud på en Oscar-vinder, og i december blev den offentliggjort som værende én af de 15 film, der var shortlistet til kategorien bedste internationale spillefilm.

- 'Holy Spider' repræsenterer nogle meget særlige kvaliteter ved dansk film, sagde Claus Ladegaard, der er formand for oscarkomitéen og direktør i Det Danske Filminstitut, dengang om filmen og fortsatte:

- Den har nogle meget klare værdier omkring misogyni og kvindeundertrykkelse, så selv om den ligner en iransk film, bærer den en meget stærk dansk dna, sagde han.

Men det var altså ikke nok til at sikre en plads blandt de nominerede.

'Skuffende'

Ifølge Ekstra Bladets kulturkommentator René Fredensborg er det skuffende, at 'Holy Spider' ikke er nomineret.

- Det havde klædt Hollywood og Oscar-komitéen at nominere 'Holy Spider', hvis man altså ønskede at sende et signal til det iranske regime i de her tider, hvor iranske kvinderettighedsforkæmpere bliver henrettet for at demonstrere mod regimet, men det er ikke altid, at komitéen ønsker at være politisk, siger han.

Selv gav René Fredensborg filmen fem ud af seks stjerner.

- Den er rystende, den er rørende, og den er på et højt internationalt niveau. Ali Abassi er en instruktør, som nærmest er ukendt i Danmark, men han er så stor, at han allerede har forladt Danmark og blandt andet har arbejdet på den succesfulde serie 'The Last of Us', som alle taler om lige nu, siger René Fredensborg og tilføjer:

- 'Holy Spider' havde fortjent en nominering - uden at have set samtlige andre 15 film, der var shortlistet.

Eksklusiv klub

Kun fire danske film har vundet en Oscar i den internationale kategori:

Gabriel Axels 'Babettes gæstebud' i 1988, Bille Augusts 'Pelle Erobreren' i 1989, Susanne Biers 'Hævnen' i 2011 og Thomas Vinterbergs ’Druk’ i 2021.

Den store Oscar-fest finder sted 12. marts i Los Angeles.