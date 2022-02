Carolina Cia Bruun er godt tilfreds med sin tur i 'Løvens hule'.

De to løver Christian Arnstedt, CEO hos 'Blazar Capital', og Jacob Risgaard, medstifter af Coolshop, så et lys i iværksætteren og investerede en million kroner for 25 procent af virksomheden 'Green Goddess'.

- Det er rigtig godt med netop de to løver. Særligt efter programmet har de vist, at de har rigtig stærke kompetencer begge to, lyder det fra Carolina Cia Bruun.

Christian Arnstedt nævner i programmet, at han gerne ser, at Green Goddess lancerer deres egne produkter. Og det er da også kommet, siden programmet blev optaget.

Jacob Risgaard og Christian Arntstedt snakker sammen om et samarbejde ift. Green Goddess. Foto: Per Arnesen/United/DR

- Vi har brugt meget tid på at lancere de nye produkter, forklarer Green Goddess-stifteren. Alle de nye egenprodukter er kollagen-produkter.

I følge Webapotaket er 'kollagen et protein, som er helt fundamentalt for vores krop. Kollagen er en afgørende for for vores hud og for, hvornår vi får rynker med alderen'.

Nej tak til vaginalys

Går man ind på Green Goddess' hjemmeside, minder den en del om Gwyneth Paltrows digitale sundhedsunivers, Goop.

De to kvinder ligner måske endda hinanden en smule, og så er de begge i slutningen af 50'erne.

- Er det for meget, hvis jeg kalder dig for den danske Gwyneth Paltrow?

Til spørgsmålet griner Carolina Cia Bruun og svarer:

- Nej, det er da kun et kompliment!

Gwyneth Paltrow. Ligner de også hinanden en smule? Foto: Ritzau Scanpix / Jack Plunkett

Men selvom man måske skulle tro, at Carolina Cia Bruun havde ladet sig inspirere af den amerikanske skuespillers sundhedssucces, så siger Green Goddess-stifteren, at det altså ikke hænger sådan sammen.

- Jeg kendte slet ikke til Goop, da jeg startede Green Goddess.

Og det er da heller ikke sikkert, at Carolina Cia Bruuns inventar kommer til at være fuldstændig det samme, som Goops.

- Kunne du finde på at sælge vaginalys og yoni-æg en dag - ligesom Goop?

- Det bliver i hvert fald ikke det lige det første, siger hun grinende og fortsætter:

- Men Green Goddess handler heller ikke om mig, og det skal det heller ikke. Det handler om, at jeg gerne vil inspirere til en grønnere livsstil.