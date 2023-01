Den danske kortfilm 'Ivalu' er nomineret til en Oscar i kategorien bedste kortfilm.

Det har Oscar-akademiet netop annonceret.

Filmen er instrueret af Anders Walter og Pipaluk K. Jørgensen.

Det er også Anders Walter, der har skrevet manuskriptet til filmen på baggrund af den grafiske novelle 'Ivalu'.

'Ivalu' handler om en lillesøsters søgen efter hendes forsvundne storesøster, Ivalu. I filmen indflettes der grønlandske myter i en poetisk rejse fuld af minder, der dækker over en barsk virkelighed.

Meget rørt

Anders Walter vandt i 2014 en Oscar for bedste kortfilm for filmen 'Helium'. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han er rørt over igen at være nomineret.

- Jeg har det strålende. Jeg er meget rørt faktisk. Jeg er her sammen med de folk, der har været med til at lave filmen og min egen familie. Så jeg er meget rørt, siger han umiddelbart efter at have modtaget sin nominering.

- Er du mere rørt end første gang, du blev nomineret?

- Jeg kan faktisk ikke huske det så tydeligt, det er jo ni år siden, men jeg kan huske, jeg var meget glad. Og meget rørt dengang også, siger han.

Den store Oscar-fest, hvor det afgøres, om han løber af sted med endnu en Oscar, finder sted 12. marts i Los Angeles.