Mandagens interview med Ghita Nørby i TV2s 'Go' aften Live' er næppe gået nogens næse forbi.

Det er nemlig ikke første gang, at den 86-årige skuespillerinde giver en journalist tørt på med stort T.

Sidste gang gik det ud over radioværten Iben Maria Zeuthen, der i 2019 forsøgte sig med at lave et portrætinterview af Nørby.

Og at det netop er kvindelige journalister, det er gået ud over, mener Berlingskes kulturkommentator, Anne Sophia Hermansen, ikke er en tilfældighed.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Ved I hvad, jeg tror ikke, Ghita Nørby bliver intimideret af store mikrofoner, hørebøffer eller personlige spørgsmål. Jeg tror, det her handler om noget andet, og det er, at hun har det svært med yngre kvindelige journalister', lyder det blandt andet i opslaget.

'Det er ikke et stort menneske, der helt frivilligt stiller op til interview og i forvejen kender præmissen, hvorefter hun nedsmelter i nedladenhed og nægter at besvare de aftalte spørgsmål. Den går ikke længere, Ghita Nørby', afslutter hun indlægget.

Tegner sig et mønster

Til Ekstra Bladet fortæller Hermansen, at hun mener, der efterhånden danner sig et billede af, at skuespillerinden har et problem med at tale pænt, når hun står over for kvindelige journalister.

- Der tegner sig efterhånden et mønster. Hver eneste gang, hun står over en journalist, som er kvinde, får hun en offentlig nedsmeltning, siger hun.

Det var ikke mange spørgsmål, Ghita Nørby fik svaret på i 'Go' aften Live'. Foto: Per Folkver

Her nævner kulturkommentatoren Karen-Helene Hjorth, der interviewede Ghita Nørby tilbage i 2015 og selvfølgelig Iben Maria Zeuthen som eksempler. Og hun fortæller derudover, at hun har snakket med flere kvinder, der beretter om lignende oplevelser med Nørby.

- Vi har gennem mange årtier haft problemer med at behandle kvinder ordenligt. Måske har Ghita Nørby selv oplevet det, men det berettiger ikke, at hun selv viderefører det, siger Anne Sophia Hermansen.

Anne Sophia Hermansen er kulturkommentator for Berlingske. Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Ritzau Scanpix

Brinkmanns Briks

En anden grund til, at kulturkommentatoren stejler over gårsdagens interview, er Ghitas optræden i podcasten 'Brinkmanns Briks' fra 7. juli, hvor hun bliver interviewet af psykologen Svend Brinkman.

Her berører de nogle af de samme temaer, som i interviewet med Simi Jan i 'Go' aften live', men oplevelsen er ifølge Hermansen en helt anden.

Hvor hun i 'Brinkmanns Briks' var imødekommende og lattermild, fik Simi Jan tudet ørene fulde af kommentarer, om hvor idiotiske spørgsmål hun stillede.

- Det er ikke dårlige spørgsmål, som Simi Jan stiller. Hun forsøger at få Ghita til at fortælle om sine erindringer og forholde hende til, at hun er aldrende. Spørgsmål af personlig karakter, som Brinkmann også stillede hende i sit program. Dem havde hun ikke problemer med at svare på, da hun var placeret overfor ham, fortæller Hermansen til Ekstra Bladet.

Ifølge Hermansen er der ikke den store forskel på de to interviews, andet end at intervieweren var en anden.

- Fordi man er en stor skuespiller, er man ikke nødvendigvis et stort menneske. Og det er ikke noget stort menneske, der sviner en kvindelig journalist til på live tv, siger hun og fortsætter:

- Hun er simpelthen i gang med at smadre sit eftermæle.

'Go' Aften Live'

Mandag var Ghita Nørby gæst i 'Go' Aften Live'. Her blev hun interviewet af journalisten Simi Jan, hvor snakken blandt andet faldt på hendes barndom. Herunder følger et uddrag af nogle af Simi Jans spørgsmål og Ghita Nørbys svar. Hvad er dine mørke sider? - Det er faktisk umuligt at svare på dit spørgsmål, fordi det er ikke et spørgsmål, et professionelt menneske kan svare på. Det er ganske idiotisk, skal jeg sige dig. Det er meget mere svært, alvorligt og meget sjovere, end du gør det til der Skræmmer det dig at tænke på døden? - Nu må du altså holde op. Kan du ikke godt vænne dig til, når du interviewer folk, at spørge dig selv indvendigt: 'Hvad er det egentlig, jeg gerne vil vide.' Altså helt seriøst. Tænk dig om. Lad være med alle de idiotiske spørgsmål. Hvad skal jeg svare? siger Ghita i interviewet. 'Brinkmanns Briks'

Psykologen Svend Brinkmann havde tidligere på måneden besøg af Ghita Nørby i sit radioprogram 'Brinkmanns Briks' til en snak om, hvad hun efterlader sig, når livet slutter. Nedenfor ses et par udvalgte citater. Du kan høre hele programmet på DR.dk Tænkte du på døden som barn? - Nej, så begavet har jeg aldrig været. Jeg har ikke tænkt på min egen død før et stykke tid siden. Jeg er i en mærkelig fase, og den fase nærmer sig døden. Du kan spørge mig, hvad jeg ønsker. Jeg ønsker at dø af grin, siger Ghita Nørby i interviewet. Er det angstfyldt? - Nej, det er mere den der alenehed, der optager mig. Jeg kan sidde her i radionen og hygge mig, og så kan jeg køre hjem og være alene. Den fornemmelse er ganske speciel. Hvad er forskellen på den Ghita, som jeg kender, og den jeg ikke kender? - Den er enorm. Det er jo hele min hemmelighed, mit mig, min person, og den fortæller jeg ikke. Det er en væsentlighed at have hemmeligheder. Skal ens sorger, lidelser og glæder deles ud? Nej, de er mine. Vis mere Vis mindre

Pointen er ifølge Hermansen den samme, uanset om det er i 'Go' aften Live' eller i 'Brinkmanns Briks'.

- Man skal opføre sig ordentligt, også selvom man er 86 år og en kæmpe stor stjerne, uanset hvilket program du sidder i, siger hun.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Svend Brinkman, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ghita Nørby ønsker ikke at svare på kritikken.

Ghita Nørby lavede i 2019 'en Ghita' på Iben Maria Zeuthen fra Radio24syv - hør starten af det her:

Efterfølgende ønskede hun ikke at tale om Zeuthen-interviewet: