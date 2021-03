Den ondeste parcelhus-dronning i byen

Skuespilleren Alison Pill skulle grave dybt i sig selv for at blive klar til rollen som Betty Wendell i horror-serien 'Them'.

- Den kvinde er en af de vredeste, jeg nogensinde har set. Vred - og bange, men det vil hun aldrig nogensinde vise. Alligevel opfører hun sig hele tiden på måder, der er skadelige for hende selv og andre. Og hun vil aldrig opgive den selvskrevne magt, der fulgte med som en del af det system, hun blev opfostret i.

'Them' foregår over 10 dage i Los Angeles i 1953, og Betty Wendell er parcelhusdronningen af området omkring Palmer Drive i den dengang hvide forstad Compton. Da den sorte familie Emory på fire flytter ind på vejen i nummer 3011, transformeres Betty til en racistisk terrorist, som sætter alt ind på at skræmme de nyankomne væk.

- Jeg skulle finde frem til den måde, som hvide kvinder smiler og udøver vold på, fortæller Alison Pill, som ikke fandt inspiration i enkeltpersoner, men i samfundet i sin helhed, da hun skulle forberede sig til rollen.

Alison Pill med sit bedste hvide smil i

- Jeg ville ønske, der var mindre inspiration. Jeg ville ønske, at jeg kunne pege på en bestemt ting eller person i denne verden - det er hende, og det er derfor - men det er desværre så fremherskende, at inspirationen kommer fra de daglige nyheder.

Specielt gik én scene hende på under indspilningen: Familien Emory ankommer til drømmehuset og bliver budt velkommen af op mod 100 hvide personer, som ytrer sig nedladende både verbalt og på skilte.

- Det fik mig til at tænke på alle de børn, der utallige gange har oplevet den scene i virkeligheden med hvide mennesker, der råber, terroriserer og river vidunderlige familier itu.

- Spøgelser og alt det andet, var fint nok, men hundredvis af hvide mennesker, der råber efter en sort familie, var næsten mere, end jeg kunne håndtere.

Uhyggeligt trick: Sådan gør han racistisk terror spiseligt

Et smil som kun en vred, hvid kvinde kan sende af sted. Foto: Skærmbillede fra trailer

Alligevel er Alison Pill glad for at have prøvet kræfter med den racistiske Betty.

- Betty gives tid og kontekst, som vi ofte ikke tillader skurke. Vi vil fordømme dem fra starten og tillader ikke plads til forståelse. Det er ikke for at undskylde noget, men her får du det fulde billede.

- Det er altid spændende at blive tilbudt muligheden for at spille en så kompliceret og frastødende person. Ofte reduceres kvinder til det ene eller andet, så det var virkelig spændende at opleve en så fuldendt karakter, der tilfældigvis også er den mest hadefulde person i verden.

Barnestjerne i uhyggeligt skifte

De nye naboer i clinch. Lucky Emory spilles af Deborah Ayorinde. Foto: Skærmbillede fra trailer

