'Den store bagedyst'-vinder fik hjælp

Tobias Hamann indrømmer, at han fik hjælp til at bage sin auditionkage

År efter år er det kun få amatørbagere, der får lov til bage i det store hvide telt i 'Den store bagedyst'.

For at slippe gennem nåleøjet skal deltagerne bage kager til audition, og altså kun de allerbedste går videre.

Bage-niveauet er højt, og ambitionerne er store, men det er altså ikke alle deltagere, der har bagt sin egem auditionkage. Det indrømmer 'Den store bagedyst'-vinder Tobias Hamann i podcasten 'Jagten på en ven', hvor skuespillerne Neel Rønholt og Julie Ølgaard er værter.

Tobias Hamann befandt sig i Indien, da han fik en mail, hvori der stod, at han var udvalgt til casting dagen efter, han kom hjem, og at han skulle medbringe en kage.

- Jeg var sådan, det kan jeg jo ikke, siger Tobias Hamann i podcasten.

På rejsen fandt Tobias på en opskrift, han sendte hjem til sin daværende kæreste, Katrine Nør, der så bagte kagen for ham.

- Jeg smagte en dessert, der var tilberedt i samme gryde som hovedretten. Den smagte af karry. Jeg sendte opskriften til min daværende kæreste, og spurgte om hun ville bage den kage, jeg skulle have med til casting, siger Tobias Hamann, og fortæller, at kagen stod klar næste morgen.

Det er ikke snyd

Ifølge Signe Aggerholm, der var redaktionschef på 'Den store bagedyst' fra 2012-2014 fylder auditionkagen kun fem procent af selve udvælgelsesprocessen. Det fortæller hun til Se og Hør.

- Hvis Tobias’ udsagn passer, har han delvist brudt den regel, i og med at han selv har valgt kagestilen og udviklet opskriften, men ikke selv fysisk har bagt kagen. Men der er et pænt stykke derfra til at sige, at han har snydt sig med i programmet, siger hun til Se og Hør.

Casterne vægter også disciplin, når de afgører, hvem der skal videre til programmet. Derfor mener hun ikke, at man kan snyde sig til en plads i programmet.

