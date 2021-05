'Den ultimative overnatning': Bo som 'Friends'-stjernerne

Super-fans af tv-serien 'Friends' skal inden længe sidde klar ved tasterne, hvis de ønsker at sikre sig en oplevelse for livet.

Ifølge CNN vil det nemlig 21. maj klokken 16 dansk tid blive muligt via bookingsiden Booking.com at bestille 'den ultimative overnatning' i en lejlighed, der til forveksling ligner den, hvor karaktererne Rachel og Monica bor i det meste af serien.

Lejligheden er en del af udstillingen med navnet 'The Friends Experience', som åbnede i marts og ligger i New York. Udstillingen består af 18 rum, hvor nogle af de mest ikoniske scener genskabes, og hvor der gemmer sig bunker af rekvisitter fra serien.

'Med det genskabte set fra den elskede tv-serie kan gæster opleve Ross' berygtede sofa-scene, kigge gennem Rachel og Monicas lilla dør, slappe af i Chandler og Joeys lænestole efter at have spillet noget 'foosball', udforske originale rekvisitter og kostumer fra showet og meget mere', lyder det i en meddelelse fra Booking.com ifølge CNN, inden de lover:

'Oplevelsen vil efterlade gæsterne med et 'OH. MY. GAWD!'

Ikke permanent

Tilbuddet om overnatning i herligheden er dog ikke permanent.

Når bookingen åbner, er det nemlig kun muligt at bestille overnatning til henholdsvis 23. og 24. maj.

Til gengæld er prisen til at have med at gøre. De heldige, der sikrer sig oplevelsen, skal blot slippe 19,94 dollars (svarende til 122 danske kroner) for en overnatning for to personer.

Prisen er en reference til det år, hvor serien havde premiere.

Alle andre fans må i stedet glæde sig til det længeventede genforeningsafsnit, som får premiere på streamingtjenesten HBO Max 27. maj.

Vi husker alle Rachel, Joey, Phoebe og resten af slænget fra 'Venner'. Men hvad er der blevet af de mange biroller? Det kan du læse her.