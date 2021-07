Det er ikke altid sjovt at være blevet et kendt ansigt i offentligheden

Torsdag aften rullede sidste afsnit 'Paradise Hotel' over skærmen, hvor Nikolaj Hvidman og Anne Sofie Krab blev de heldige vindere, mens Anne Sofie Krab og Léa Voisin løb med pengepræmien,

Patrick Weber måtte se sig slået på målstregen, men deltagelsen i 'Paradise Hotel' har alligevel haft stor betydning for hans liv, efter han kom hjem til Danmark.

- Det har været blandet at blive et kendt ansigt i offentligheden. Mest positivt dog. Jeg kan godt lide alle dem, der har nosser til at komme hen til mig for at sige hej, at jeg er sej og få taget et billede, forklarer han.

Patrick og Léa tabte finalen med kun én stemme mindre end vinderne. Foto: Janus Nielsen/TV3

- Der er dog også idioter, og der er altid en bagside af medaljen. Der er idioter, der står råber alt muligt lort til en på gaden. Det er selvfølgelig ikke så fedt. Pludselig er man blevet allemandseje, og folk tror, at de kender en, fordi de har set en på tv, forsætter han og uddyber:

- Jeg er jo stadig bare Patrick, og det kommer jeg altid til at være. Men jeg kan godt lide, at folk kommer hen for at sige hej. Det er de altid velkomne til.

