- Der er både chok og lettelse

Det er altid Lennart Sten, der som mangeårig TV 2-tillidsrepræsentant står frem på tv, når der skal tales på vegne af den samlede skare af TV 2-medarbejdere.

Da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen, beretter han om et TV 2, hvor der pt. hersker lige dele respekt, lettelse og chok på gangene i kølvandet på Discovery-dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', der havde premiere mandag morgen.

- Det er chokerende for rigtig mange. Voldsomheden i det her. Chokket over det her totale misbrug, der har været især af de to praktikanter Louise og Therese. Deres historier er gruopvækkende. Et stykke smertelig TV 2-historie, der bare skal frem – det er vi nødt til at stå ved. Vi har været nødt til at gøre op med alt det her og rydde op. Ellers kan vi ikke komme videre, fortæller Lennart Sten og fortsætter:

- Men der er også en lettelse på gangene. Vi har jo levet i det i halvandet år. Vi har haft MeToo, advokatundersøgelse, oprydning, snak om 'skal jeg indberette det her eller ej, tør jeg indberette det, er det væsentligt eller ikke væsentligt' osv. En lettelse over at få fortalt de her historier, der har floreret både i hele og halve versioner.

En sort sky er væk

- Er det som en sort sky, der har hængt over TV 2, som nu er på vej væk?

- Ja. Der er også stor respekt for alle de kvinder, der er stået frem. Respekt for det mod og den styrke, det har krævet. Det bliver der snakket rigtig meget om på TV 2 lige nu. Folk synes, det er en flot skildring af en ubehagelig ting i vores historie, fortæller Lennart Sten.

- Er de ansatte skuffede over, at det kun er Jes Dorph, der bliver nævnt ved navn i dokumentaren?

- MeToo handler om at få løftet og forandret en kultur – ikke så meget enkeltpersoner. At få anerkendelse for den urimelige behandling, man har fået. Flere af kvinderne siger jo også i dokumentaren, at der ikke har været et hævnmotiv, men at man har villet forandre en kultur. Jeg tror, at folk, der er på TV 2, godt ved, hvem ’chefen’ er eller ’redaktøren’ er, så internt er der en viden om det. Skal navnene så ud til den store verden? Jeg håber bare, at der kommer en erkendelse hos de enkelte. De ved jo, hvem de er!

Ville være flået i stykker

Lennart Sten mener, at det var den helt rigtige beslutning, at dokumentaren ikke blev produceret af TV 2 selv.

- Jeg tror, den ville have flået TV 2 i stykker. Med en tredjepart udefra inde over dokumentaren kan man ikke beskylde os på TV 2 for at have beskyttet nogen eller have skjulte interesser i det her – det ville man kunne have vendt mod os og vores egen troværdighed. De har fået arbejdsro til at lave den. Men kunne det så være spændende, om TV 2 så selv sendte dokumentaren? Ja, det kunne godt nok være spændende, lyder det fra tillidsrepræsentanten.

Har selv fejlet

Han er befriende ærlig, når det kommer til hans egen rolle gennem årene.

- Der er nogle henvendelser, hvor vi ikke har lyttet nok eller spurgt nok ind. Der har været nogle ting, hvor jeg med mine mange år på bagen har sagt ’ah, for pokker – kom dog videre’, men hvor det har betydet rigtig meget for de kvinder, der stod frem. Hvor det har sat sig i dem. Det, at de ikke er blevet anerkendt af f.eks. mig i de situationer, har gjort, at vi har måttet genbesøge nogle af sagerne.

- Har du så selv fejlet?

- Når en person vælger at gå til mig for at fortælle noget, som fylder hos hende eller hos ham, så har jeg en forbandet pligt til at leve op til den tillid. Har jeg altid levet op til den tillid? Det har jeg ikke. Men man skal gøre sig fortjent til tillid som tillidsrepræsentant – det er ikke noget, man bare får. Jeg har også lært af det her og håber, at alle nu ved, hvor de kan henvende sig, hvis der oplever noget ubehageligt på TV 2.