Derfor afviste jeg Buch

Louise Mygind Andersen var i torsdagens afsnit af 'Løvens hule' en populær pige. Den 28-årige ålborgenser trådte ind i hulen med sit smykkefirma, Frederik IX, og søgte en investering på 350.000 for fem procent af virksomheden.

Efter et sikkert og stærkt pitch, hvor Louise høstede stor ros fra de fem løver, stod hun med fire tilbud fra løverne, der var vilde med hendes drive og hendes brand.

Både Mia Wagner, Jesper Buch og Christian Arnstedt var villige til at investere i virksomheden. Christian Arnstedt var så tændt på at få procenter i virksomheden, at han gav den unge iværksætter to tilbud.

Louise Mygind Andersen havde inden programmet allerede set sig varm på to af de fem investorer, Christian og Jesper.

Et drømmescenarie

Ekstra Bladet har talt med iværksætteren, som er meget tilfreds med udfaldet af hendes tur i hulen.

- Det var et drømmescenarie, og jeg har det sådan, at det er lidt ligesom at vinde programmet, siger Louise Mygind Andersen om investeringstilbudene fra både Christian Arnstedt og Jesper Buch.



Efter at Jesper Buch afviste at dele en investering med Christian Arnstedt, valgte Louise Mygind Andersen at tage imod tilbuddet om 400.000 kroner for 10 procent af virksomheden fra sidstnævnte.

- Jeg valgte Christian, fordi jeg syntes, han havde fokus på at hjælpe mig med det, jeg gerne vil opnå med mit brand, siger Louise til Ekstra Bladet.

Håbefuld om fremtiden

Til optagelserne af 'Løvens hule' havde Louise store ambitioner om at udvide til udlandet, noget som corona har lagt en dæmper på.

- Jeg vil gerne sammen med Christian have brandet ud i Europa og Asien, men i vores nærmarkeder lige nu er alt lige så lukket, som det er i Danmark, siger den unge iværksætter.



Hun er stadig håbefuld om en udvidelse i fremtiden.

- Vi har en megagod strategiplan klar, så lige så snart at corona smutter, er vi klar til at stikke af i udlandet.

Selvom corona har lagt en dæmper på planerne om udvidelse og omsætningen generelt, går det bestemt ikke dårligt for smykkefirmaet, som er inspireret af Kong Frederik den niende.

- Jeg håber jo på, at der snart bliver åbnet igen, men på trods af corona forventer jeg stadig, at vi i hvert fald kommer til at lave en firdobling i omsætning, siger den håbefulde iværksætter.

