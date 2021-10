Derfor blev han hastet på hospitalet

Han havde ekstremt lav puls, mistede bevidstheden og fik kvalme. Derfor endte Ralf Østergaard med en tur på hospitalet under 'Robinson Ekspeditionen'.

Nu afslører han, hvad han fejlede.

Det var nemlig den manglende næring, der gjorde ham syg, hvilket ofte er et problem under 'ekspeditionen', hvor deltagerne får meget lidt mad.

- Jeg fik at vide, at jeg var underernæret og udbrændt. Min puls var kun på 38, så det var også derfor, jeg begyndte at besvime og få det dårligt. Så fik de mig på sygehuset, og jeg fik noget saltvand i den ene arm og b-vitamin i den anden arm.

- Så vågnede jeg midt om natten helt forvirret og kunne slet ikke huske, hvor jeg var henne, fortæller Ralf Østergaard.

Stor beslutning

Han var på dette tidspunkt stadig med i spillet, og det var altså op til ham selv at tage beslutningen om, hvorvidt han ville fortsætte.

- Jeg skulle tage beslutningen et par timer efter, jeg var vågnet.

- Den beslutning handler vel også om, hvorvidt du må få mad?

- Ja, og jeg kan huske, at lægen kom ind med en sygeplejerske, og de havde cola, kaffe og kiks med ind. Mine øjne var på størrelse med tekopper, men så er der en deltageransvarlig med, som siger: 'he can have nothing' - han må ikke få noget.

- Da måtte jeg tage beslutningen om, hvorvidt jeg ville ud igen. Jeg kan huske, lægen sagde til mig, at jeg så skulle fokusere på at vinde noget at spise. For ellers ville jeg få det rigtig, rigtig dårligt, siger Ralf Østergaard.

Tabte 14 kilo

Det endte dog - heldigvis for seerne - med, at Ralf Østergaard valgte at fortsætte i showet. Men der var endnu en beslutning, han skulle tage forinden.

- Produktionen spurgte, om min kone og min familie skulle underrettes, og det skulle de ikke. Jeg ville ikke have, de skulle vide noget, når jeg alligevel skulle ud igen - så ville de bare blive unødvendigt bekymrede, fortæller han.

Under sit ophold endte Ralf Østergaard med at tabe hele 14 kilo. Nu har han taget halvdelen af dem på igen, og der må vægten gerne blive liggende, fortæller han.

Hvordan det går Ralf videre i 'Robinson Ekspeditionen', kan du følge på TV3 mandag klokken 20 og på Viaplay.

Flere tidligere deltagere har måttet betale en høj pris for tv-eventyret, der har givet dem mén for livet.

