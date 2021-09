Derfor blev hun fjernet fra TV 2-program

Da der søndag aften blev sendt Zulu Comedy Galla på TV 2 Zulu, var der én optræden, der glimrede ved sit fravær.

Showet, der blev optaget torsdag aften i Operaen, var nemlig uden Julie Grove, der under sit rap-alias Lolita K.O. indtog scenen i rollen som karakteren Nina Bremer, der skulle forestille at være CEO i det fiktive firma New Money Bank.

Her lavede hun først et stand up-show, hvor hun blandt andre revsede Søren Rasted, og siden fremførte hun en rap.

Indslaget var dog ikke med i det endelige show, som blev sendt på TV 2 Zulu søndag aften, og ifølge TV 2 er der en helt praktisk grund til, at det var Julie Groves indslag, der måtte lade livet.

De andre komikere talte simpelthen for meget.

'Zulu Comedy Galla endte med at blive en del længere end den tidsramme, vi har til tv-showet, og vi har derfor måttet klippe i showets indhold', lyder det fra Asger Schønheyder, der er redaktør på programmet.

'Det er altid enormt ærgerligt, når det sker, da både vi og de medvirkende bruger meget tid, energi og ressourcer på hvert element i showet. Derfor er det aldrig sjovt at skulle sige farvel til indhold', lød det videre fra redaktøren.

Ekstra Bladet har spurgt TV 2, om klippearbejdet skyldes, at Julie Groves indslag ikke var sjovt nok, men det har i skrivende stund ikke været muligt at få svar på.

Julie Groves indslag var ikke med i det endelige program. Foto: Henning Hjorth

Stadig fed oplevelse

Hos Julie Grove selv vækker beslutningen dog ærgerlse.

'Jeg har desværre lige fået at vide, at min act ikke kommer med i selve TV-programmet i morgen.

Jeg ved at mange af jer hepper på mig og havde glædet sig til at se det', skriver hun på sin Instagram-profil.

Her fortæller hun videre, at hun dog alligevel ikke ville have været oplevelsen foruden.



'Det har stadig været en pissefed oplevelse, og jeg er glad for at have prøvet det. Og så tænker jeg, at I ikke behøver blive snydt for den del, jeg synes var den fedeste, nemlig selve sangen. Så hvis I er friske på det, skriver jeg sangen til et fuldt track, og så får I stadig lov til at høre det', skriver hun videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Julie Grove, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Under sit alias, Lolita K.O., har Julie Grove blandt andet medvirket på Jokerens album 'Glædesbringeren'.

Det er set før, at der er indslag, der ikke har overlevet klippeprocessen i Zulu Comedy Galla.

Ved sidste års Comedy Galla blev en parodi på 'Forsidefruer', der gjorde grin med en række komikeres kærester, ikke med, mens et indslag i 2017 med Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nikolaj Kopernikus ikke kom med.

