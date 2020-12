Derfor brød de sammen for åben skærm

I lørdagens 'Vild med dans'-semifinale dansede alle fire par sig gennem den følelsesladede argentinske tango, og for skuespiller Merete Mærkedahl og hendes partner, Thomas Evers Poulsen, blev det en tårevædet omgang.

Da dansen var forbi, var det et tydeligt rørt par, der tog imod bemærkninger fra dommerne.

- Når I danser, som I gør, så giver I mig mulighed for at rose hele pakken. Jeg ved godt, at du bliver rørt, Thomas, og det gør jeg også selv. Derfor skal jeg ikke se på dig nu, lød det fra dommer Jens Werner, der ikke kunne undgå at lægge mærke til de blanke øjne hos parret.

Også da de satte sig hos de andre deltagere, fik tårerne frit løb.

- Jeg har det dejligt lige nu. Vi har forsøgt at lave en historie om en, der ikke vil have den anden, og at de (dommerne, red.) føler, at vi smelter så meget sammen, var det, der rørte mig, sagde Merete Mærkedahl efter dansen, mens tårerne trillede ned ad kinderne både på hende og Thomas.

Da Ekstra Bladet fanger parret over telefonen efter showet, har de så småt fået styr på følelserne.

- Vi har det supergodt, og vi sidder bestemt ikke og græder nu, siger Merete Mærkedahl, og Thomas Evers Poulsen supplerer:

- Men vi sidder da med en følelse af både glæde og en stolthed.

Foruden den argentinske tango svingede parret sig gennem en samba. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Ikke for gammel

Parret blev da også semifinalens topscorere målt på dommernes karakterer, og de tog imod dommerens roser med kyshånd.

- Det var specielt at danse den argentinske tango. Vi har lavet dansen sammen trin for trin, og det gjorde oplevelsen endnu større. Og så selvfølgelig de flotte ord, siger Thomas Evers Poulsen og tilføjer:

- Jeg har kendt de fleste af dommerne, siden jeg var lille, og man bliver aldrig for gammel til ros.

Merete Mærkedahl blev også rørt af dommernes ord.

- Når man får at vide, at man danser sammen. Det er det ultimative, så jeg er skidestolt. Og det er så rart at blive set og anerkendt af nogen, som man faktisk ser op til. Jeg synes jo, at Anne Laxholm er virkelig dygtig, siger hun.

Thomas Evers Poulsen og Merete Mærkedahl blev sendt videre efter lørdagens semifinale i selskab med Albert Rosin Harson og Jenna Bagge samt Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst.

Finalen kan ses på TV2 og TV2 Play lørdag.