Derfor brød han hulkende sammen

Drømmen om en rose blev afløst af røde øjne for Alexander Mainborg

Det var ikke bare en tåre, der trillede ned ad kinden på Alexander Mainborg i torsdagens afsnit af 'Bachelorette'.

Han hulkede som et ulykkeligt barn, da det stod klart, at hans tid i programmet var slut.

At han ikke fik en rose af en af programmets to hovedpersoner, Mette Sommer og Julie Kriegler, var ikke det, der slog den 30-årige bejler ud. Det var derimod det faktum, at han skulle forlade fællesskabet med de andre gutter i programmet.

- Den store sorg ligger her, sagde han og vendte sig om mod sine med-bejlere, da pigerne havde sendt ham ud af programmet.

- Jeg kom for at give kærligheden en chancen, og jeg opdagede bare en kæmpe kærlighed til denne her drengegruppe, sagde Alexander Mainborg, der hulkende krammede sine konkurrenter farvel.

Tryg fællesskab

Til tv2.dk har han efterfølgende fortalt, hvorfor han reagerede så voldsomt på farvellet til de andre mænd.

- Jeg har nok manglet sådan et slags fællesskab, da jeg var yngre, så det er jeg sindssygt glad for at få lov at udnytte nu.

Netop fællesskabet med de andre bejlere har givet Alexander Mainborg til tryghed i at være sårbar og vise, hvem han er og hvad han føler.

Lige nu er det en ny pige, der får lov at se hans følelser. Det skriver Billed Bladet.

- Jeg er en del frem og tilbage i London, fordi jeg laver noget videreuddannelse, og her har jeg mødt en pige. En lille flirt. Det er stadig meget nyt, og det vigtigste for mig er, at ting vokser organisk, siger han til ugebladet.

