Micki Cheng havde svært ved at holde tårerne tilbage under fredagens 'Vild med dans'

Det var en lettelse, der skyllede igennem den tidligere 'Bagedyst'-deltager Micki Cheng, da han havde gennemført sin quickstep med partner Jenna Bagge i 'Vild med dans' fredag aften.

De fine ord fra partneren fik den unge mand til at bryde sammen, men heldigvis var det altsammen lykkeligt.

- Det var bare dejligt. Vi er meget lettede og taknemmelige for, at seerne stemmer os videre. De kan mærke vores danseglæde, og jeg er slet ikke færdig endnu, lød det fra en glad Micki, da Ekstra Bladet mødte parret efter fredagens program.

Adspurgt til tårerne var svaret da også, at det handlede om dansen.

- Jeg ved ikke, hvad der sker. Men jeg har aldrig danset før. Men det her med at være med her, udfordre sig selv og lære sig selv så meget mere at kende og få så dejlige venner..., siger han med et smil.

Det er nemlig altid en stor glæde, når Micki rammer dansegulvet.

- Når jeg så kommer ind på gulvet og får lov til at sige: 'Se, det her har jeg lært', det er simpelthen så fedt. Det der med at få lov til at sige, at vi har et minut til at fyre den af, og vi krænger vores hjerte og glæde ud. Vi løser det, og det er jo det. Det er glædestårer.

Glæden var stor, da parrene var gået videre fredag aften. Foto: Jonas Olufson

Godt at gennemføre

Også partneren Jenna kan sætte sig ind i de store følelser, når man har været igennem en svær dans.

- Man kan godt blive lidt lettet, fordi det har været svært, og man så gennemfører.

Fredagen var dog ren eufori for parret.

- Man ved jo godt, hvis man har lavet noget lort, og det var bare ikke den følelse, vi havde i dag, lyder det fra Micki, der takker alle dem, der stemte på parret.

- Jeg er så glad og evig taknemmelig for, at folk har stemt på os.

Derfor brød han sammen