Derfor brød hun sammen

Oh Land var meget rørt efter fredagens 'X Factor'-finale, hvor Solveig endte med at løbe med sejren

Fredag aften kunne Oh Land hæve armene og juble, da det stod klart, at hendes solist Solveig endte som vinder af 'X Factor'.

Ikke nok med det - hendes anden finalist, Nikoline Steen Kristensen, endte på en flot andenplads.

Og det er personlig rekord for Oh Land, der inden fredagens finale aldrig har haft en eneste deltager med i finalen i de i alt tre sæsoner, hun har været dommer.

Oh Land blev meget rørt efter fredagens finale. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Derfor var hun også enormt glad, da Ekstra Bladet talte med hende efter fredagens finale.

- Jeg er meget tilfreds og glad. Jeg er meget rørt, sagde Oh Land, der efter Solveigs vindersang blev meget følelsesmæssigt påvirket og lod tårerne trille.

- Jeg kunne ikke holde det tilbage. Jeg tror, det var fordi, det var utippet, at Solveig skulle vinde, og at hun skulle komme så langt. Så jeg blev meget rørt og taknemmelig over, at folk derude ser og hører det, jeg ser, og anerkender, at hun kommer med noget specielt og sindssygt, selvom hun ikke umiddelbart var favoritten.

Oh Land førte Solveig hele vejen til sejr. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Virkelig lykkelig

Ifølge Oh Land har Solveig nemlig lige fra starten været underdog.

- Der er jo flere, der fra start har været udråbt som de helt store favoritter til at vinde. Solveig har ikke som sådan været en af dem, men hun har bare vist, at hun er i en proces, hvor hun er vokset sindssygt meget, siger Oh Land og fortsætter:

- Det her viser jo, at den, der tør at stå ved sig selv, og den der arbejder, og udvikler sig, også kan komme langt. Så jeg er virkelig lykkelig. Solveig er virkelig kommet ud på den anden side som en svane, og det er jo helt fantastisk og så velfortjent, at det er hende, der ender som vinder.

