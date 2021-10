Derfor brød hun sammen

Fredag aften indtog influencer Mascha Vang endnu engang 'Vild med dans'-scenen sammen med sin partner, Thomas Evers Poulsen. Denne gang i en tango.

Netop den dans faldt i dommernes smag, og de kvitterede da også med 29 point.

De rosende ord fra dommerne blev dog for meget for Mascha Vang, der ikke kunne holde tårerne tilbage, da hun talte med værtinde Sarah Grünewald backstage under fredagens liveshow.

- Jeg ved ikke, hvad der sker. Det var simpelthen så fedt. Ej, hvor er det fjollet, sagde hun med henvisning til sine tårer.

Da Ekstra Bladet mødte hende og Thomas Evers Poulsen fredag aften efter afgørelsen, hvor parret gik direkte videre, satte hun flere ord på, hvorfor tårerne fik frit spil.

- Jeg ved ikke, hvad det var, der skete, lød det fra Mascha Vang, der dog hurtigt fik en hjælpende hånd fra sin partner til at sætte ord på sine følelser.

- Mascha er meget nervøs, og det er man tit, når man går meget op i noget og gerne vil gøre det godt, og så gik det jo godt, og så slipper man bare alle de ting, man har gået og holdt på. Og det er det mest naturlige overhovedet, og jeg elskede det - ligeså meget som jeg elskede vores tango, lød det fra Thomas Evers Poulsen.

Meget nyt

Mascha Vang lagde dog ikke skjul på, at det for hende er meget nyt at vise følelser på tv på den måde.

- Det er meget nyt for mig. Jeg tror, det er en kombination af, at jeg er så glad for at være her. Jeg synes, det er så fedt, og jeg er så glad for at lære at danse. Det er bare så dejligt at være i det, og så bliver jeg lidt rørt, fordi jeg er så bange for ikke at skulle være med mere, lyder det fra Vang.

