Derfor brød hun sammen

Fredag var en hård aften for Kwamie Liv, som både blev dybt rørt over Tinas sang og igen skulle være dommer over, hvem der skulle forlade showet

Det endte med at blive en følelsesladet aften for den kvindelige dommer Kwamie Liv under fredagens 'X Factor'.

Efter Tina havde sunget sin egen sang 'Ord' var Kwamie ironisk nok tør for ord.

Hun blev nemlig så rørt over sangen, at hun i første omgang ikke havde nogle kommentarer. Kun tårer i øjnene.

- Hun er 16 år og har skrevet sin egen sang. Og når man høre den i forhold til de andre sange, så står den bare så stærkt. Jeg er så imponeret over hende og var bare virkelig, virkelig rørt. Det er så enormt, det hun kan, siger Kwamie, da Ekstra Bladet møder hende fredag aften.

Et hjem i musikken

- Tina er en person, der ikke har lige så let som os andre ved for eksempel at have en samtale, som vi to har. Men i musikken har hun fundet et hjem, og det er bare så smukt. For det, hun kan med musikken, det er at samle mennesker. Det er så rørende at se, siger Kwamie.

Samtidig synes Kwamie, at det har betydet meget, at Tina har åbnet sig mere op.

- Hun var klar til at sige, hvem hun er, og hvordan hun har det, og det er så modigt. Det har jeg ønsket for alle mine deltagere. I aften kom hun ind og var bare Tina, siger Kwamie.

Foto: Jonas Olufson.

Tættere på end forventet

Hele 'X Factor' oplevelsen er da også kommet tættere på Kwamie.

- Det var totalt wakeup call, fordi det kommer så meget tættere på, end man kan forberede sig på. Og alle, som har gjort det her job før mig, har sagt det, siger Kwamie og fortsætter.

- I sidste uge gik det virkelig op for mig, hvor tæt på det egentlig er. Jeg bruger i hvert fald hvert et sekund af mit liv på, hvordan jeg kan løfte Tina og give hende den bedste oplevelse.

Svært at skulle sende en hjem igen

Oveni den meget følelsesladede sang fra Tina, skulle Kwamie også beslutte, hvem der skulle sendes hjem.

Og det var ikke sjovt igen at skulle stå med den beslutning.

- Det er på ingen måde sjovt. Og i sidste uge sagde jeg, at det var så forkert, og sådan tror jeg faktisk nærmest jeg ville have det, uanset hvem der stod på den scene. Fordi vi er simpelthen nået et niveau, hvor alle har noget specielt at byde på, siger Kwamie.

Det var derfor heller ikke let at vælge mellem Mille og Maria.

- Det var på ingen måde let, fordi Maria fortjener også i den grad stadig at stå her for rigtig mange grunde, ligesom Mille også ville have gjort, siger Kwamie og fortsætter:

- Jeg er dog virkelig glad for, at Tina kom videre, men det er på ingen måde sjovt at sende nogle hjem, specielt ikke når niveauet er så højt nu.

