Derfor døde 34-årig seriestjerne

Den amerikanske skuespiller Cody Longo, der er kendt fra blandt andet 'Days of Our Lives'' og 'Nashville', blev i februar fundet død på et hotel - bare 34 år gammel.

Ung tv-stjerne død

Hvad der kostede den unge familiefar livet, er der nu kommet svar på. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Ifølge mediet døde Longo af følgerne af alkoholmisbrug, der havde stået på i årevis, og TMZ skriver videre, at der blev fundet sprutflasker på det hotelværelse i Austin, hvor skuespilleren blev fundet død.

Kort efter nyheden om dødsfaldet stod familien frem og fortalte, at Cody Longo i flere år havde kæmpet med at komme sit misbrug af alkohol til livs. Sidste sommer var han på afvænning, men fik angiveligt et tilbagefald.

Konen slog alarm

Det var den 34-åriges kone, Stephanie Clark, skal efter sigende fik en følelse af, at noget ikke var, som det skulle være tilbage i februar, da hun ikke kunne få fat i ham.

Hun var på job og blev meget bekymret for sin mand. Derfor bestemte hun sig for at kontakte politiet og få dem til at tjekke, om alt var ok.

Det var det desværre ikke, og hendes bekymringer viste sig at holde stik.

– Han var en fantastisk far og den bedste ægtemand. Vores verden er knust, sagde Longos kone dengang til TMZ.

Cody Longo efterlader sig ud over ægtefællen Stephanie, en syv år gammel datter og to sønner på fem og et år.