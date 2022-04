Derfor er der så lidt sex

Netflix serien 'Bridgerton' fik stor omtale, da første sæson fik premiere i 2020.

En af grundende var blandt andet, at forfatteren bag serien, Shonda Rhimes (forfatteren bag Greys Hvide Verden) fik lov til at sætte den lumre fantasi løs.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Der bliver ikke sparret på sexscener i Netflix serien 'Bridgerton'. Foto: Netflix

Netflix ruller ikke med de samme regler for anstændighed som det amerikanske ABC Studios, og derfor kunne Rhimes give los med de eksplicitte scener.

Nu har anden sæson haft premiere på Netflix 25. marts 2022. Og flere fans har registreret, at det har været lidt mere sparret med de saftige scener i denne sæson.

Knap så fysisk

I et interview med The Hollywood Reporter kommer skuespilleren Jonathan Bailey, som normalt spiller Anthony i serien, med en forklaring til de mange fans.

- Det her er en verden, som kun bliver større. Så det var vigtigt, at vi trådte en smule væk fra det (red, de mange sexscener), lyder det fra skuespilleren.

- Jeg synes, at det er en virkelig positiv ting at vise - at 'Bridgerton' ikke bare læner sig op ad at være fysisk gennem sex - men vi i stedet kan vise det mere psykologiske aspekt, som vil forandre sig fremadrettet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Der kommer nok færre sexscener fremover i den populære serie. Det er dog ikke helt udelukket, fastslår skuespiller. Foto: Netflix

Men skuespilleren udelukker dog ikke, at der kan komme scener, der viser lidt hud i tredje sæson (spoiler alert).

- Nu er Kate og Anthony jo gift nu, så vi må se, hvad der sker i sæson tre. Måske har vi slet ikke tøj på i hele sæsonen.

Ind til videre er det bekræftet, at der kommer en sæson tre og fire af 'Bridgerton'. Sæson tre bør få premiere i om et års tid. Der er endnu ikke bekræftet en dato, men sæson to kom lidt over et år efter sæson et, og der var produktionen påvirket af pandemien, så det bør gå hurtigere denne gang.

Vil du gerne vide mere om, hvordan skuespillerne laver sexscenerne i serien, kan du læse mere om det her.