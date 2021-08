Derfor gik det helt galt

Fredagens 'Alle mod 1'-sæsonpremiere var skæmmet af et genstridigt app-nedbrud, der i størstedelen af programmet gjorde det umuligt for seerne at deltage

Konceptet i DR's store underholdningssatsning 'Alle mod 1' er som bekendt, at deltageren i studiet kæmper mod hele Danmark om at gætte/beregne det rigtige svar i forbindelse med en række fantasifulde udfordringer.

Programmet sendes live og er derfor afhængig af, at teknikken fungerer - både i forbindelse med udfordringerne og i forbindelse med, at hele Danmark kan stemme med hjemme fra stuerne, så deltageren i studiet har nogen at dyste imod.

Den nye Mads

Fredag var sæsonpremiere og samtidig første program, hvor Joakim Ingversen skulle indtage værtsrollen efter Mads Steffensen, men allerede efter første udfordring gik det helt galt med teknikken.

Appen, der er helt afgørende for, at programmet kan interagere med seerne, kom først i gang igen hen mod slutningen af programmet.

På daværende tidspunkt havde den været ude af spillet i mere end en halv time, hvilket tydeligt frustrerede Joakim Ingversen, der flere gange måtte kommentere det tekniske koks.

- Vi er altså meget kede af det, lød det blandt andet fra Joakim undervejs, og da showet med hjælp fra publikum - i stedet for hele Danmark - var ved at lakke mod enden, tilføjede han:

- Jeg håber, appen kommer op at køre inden næste fredag. Nej, jeg lover, at jeg fikser den app!

Overbelastning

Om det er Joakim Ingversen, der har været på spil, vides ikke, men i hvert fald melder DR nu i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at de satser benhårdt på, at fredagens program kommer til at kunne gennemføres uden tekniske nedbrud.

'Vi oplevede en midlertidig overbelastning på ’Alle mod 1’-appen, hvilket desværre gjorde, at det ikke var muligt at svare med på nogle af spørgsmålene under programmet. Årsagen er identificeret og ved at blive løst, så vi forventer at være klar til næste program,' lyder det fra Kristian Waneck, der er centerchef for streaming i DR.