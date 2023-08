Derfor gør hun det: Tynd kalender

Oh Land er tilbage som dommer i 'X Factor' efter to år, og det er der en grund til

Oh Land er tilbage som dommer i 'X Factor' efter to år, og det er der en grund til

Onsdag kunne TV 2 præsentere det dommerpanel, som skal sidde bag det hvide bord, når 'X Factor' løber af stabelen i 2024.

Dagens store overraskelse bestod i, at Oh Land gør comeback som 'X Factor'-dommer, efter hun trak sig fra jobbet i 2021.

Dengang stoppede hun med begrundelsen, at at hun i en længere periode havde haft for meget om ørerne og for mange opgaver i kalenderen, og at hun derfor havde besluttet sig for at trække stikket på 'X Factor'.

Nu har piben imidlertid fået en anden lyd, og den tilbagevendende dommer lægger ikke skjul på, at det er fordi, kalenderen ikke er så fyldt som før.

Annonce:

- Den er blevet tynd nok til, at jeg kan lave den prioritet. Men jeg har også brugt de sidste to år på at være med i en film, der kommer snart, lavet musik til en opera og haft hovedrollen på Det Kongelige Teater og lavet mit album, der udkommer her 29. september. Så måske er det meget godt, at der er blevet tyndet lidt ud.

Oh Land har haft jern i ildene i sin tid væk fra 'X Factor'. Blandt andet har hun hovedrollen i Ulaa Salims kommende sci-fi-kærlighedsdrama, 'For evigt', sammen med Simon Sears. Foto: Henning Hjorth

Unik mulighed

Det er dog ikke den eneste grund til, at Oh Land vil være at finde bag dommerbordet igen, når håbefulde sangere vil gøre kur til de tre dommere.

En anden del af årsagen skal findes i de to kolleger, der vil gøre Oh Land selskab.

- Jeg fulgte med i sidste sæson og syntes, det var megasjovt at se, hvad særligt Simon bragte til bordet. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at sidde sammen med Thomas og Simon, så da TV 2 spurgte mig, var jeg ikke i tvivl om, at det var en unik mulighed.

Det var blandt andet de to herrer til højre, der fik Oh Land til at springe til, da muligheden for at blive 'X Factor'-dommer igen bød sig. Foto: Henning Hjorth

Dommeren er da heller ikke i tvivl om, at der bliver rift om sejren i dommertrioen, og at hun har en fordel i at have haft en pause.

- Jeg føler mig meget heldig med to år, hvor jeg har været ude og lave mine egne sindssyge projekter. Jeg har forhåbentlig opsparet noget energi og inspiration, så jeg kommer sulten tilbage, lyder advarslen til hendes to meddommere.

Annonce:

'X Factor' vender tilbage på skærmen, når den nye sæson løber af stabelen i 2024. Her er der også udskiftning på værtstaburetten, efter Sofie Linde tidligere på året meddelte, at hun ville stoppe som vært på programmet, som hun ellers havde bestyret siden 2016.

Hendes afløser er DR-profilen Maria Fantino, der har stået i spidsen for det vældigt populære radioprogram og podcast 'Curlingklubben'.