Derfor har jeg aldrig haft en kæreste

Det kan virke spøjst, at man tør gifte sig med en vildt fremmed og skulle leve med vedkommende i med- og modgang, når man aldrig tidligere i sit liv har prøvet at være i et kæresteforhold.

Men det var netop, hvad Sebastian Søvsø gjorde, da han blev gift med Anders Reinholdt Jonssen i første afsnit af den nye sæson af DR-gigantsuccesen 'Gift ved første blik'.

Her udgør de to det første homoseksuelle par nogensinde i den danske version af programmet, og Sebastian var helt afklaret på forhånd, selv om han trods sine 29 år aldrig havde haft en fast kæreste.

- At jeg altid har været single, skyldes en blanding af mange ting, men det handler nok om, at jeg er meget kræsen, og at jeg utroligt hurtigt trækker mig. Så jeg følte, at jeg skulle prøve at date på en anden måde. Det her kunne være en god udfordring for mig, fordi jeg ville blive presset til at skulle ses med en person, hvor man selvfølgelig kunne bakke ud, men hvor det hele var mere forpligtende, fortæller Sebastian til Ekstra Bladet og fortsætter:

- At jeg er kræsen kommer nok af, at man i dag har så mange muligheder for at vælge og vrage. Så jeg har en tendens til nogle gange at fokusere på nogle helt små detaljer og tænke ’nej, det går slet ikke’. Jeg trækker mig også for hurtigt, hvis jeg ikke mærker en eller anden fysisk tiltrækning inden for relativt kort tid, lyder det.

Ingen bekymring

Det var dog på ingen måde en bekymring for ham forud for ægteskabet, at han ikke havde været i et forhold tidligere, betoner han:

- Jeg er typen, der meget tager tingene, som de kommer. Når man ikke har været i det før, så ved man heller ikke helt, hvad det er. Man ved ikke, hvad man ikke ved, kan man sige. Så jeg tænkte, at det nok skulle gå. Det var bare at bo sammen og finde ud af det, siger Sebastian Søvsø.

I program 1 i den nye sæson af 'Gift ved første blik' bliver Anders (t.v.) og Sebastian gift, og de to er umiddelbart glade for hinanden fra begyndelsen. Om det varer ved, må tiden vise. Foto: Theis Mortensen/DR

Han fortæller samtidig, at grunden til, han meldte sig til programmet, var nysgerrighed i forhold til at blive matchet med en anden person videnskabeligt og siden erfare, om han selv ville kunne se det samme match.

Da Sebastian Søvsø så endelig var blevet gift med Anders Reinholdt Jonssen, skulle han for første gang prøve, hvordan det er at være i parforhold - og endda som ægtefolk.

Kunne ikke fake

Men faktisk fokuserede han ikke rigtig på nogen af delene:

- Jeg ved godt, man i princippet er rigtigt gift, men jeg så det bare som en ekstrem dating-situation. Det var ikke fordi, at jeg gik og tænkte ’ej, nu er jeg en gift mand’. Det fyldte ikke for mig. Jeg tror mere, at jeg så os som to personer, der datede seriøst og skulle kæmpe for at få noget til at fungere. Det kunne lige så godt hedde ’Kærester ved første blik’. Jeg ved godt, at det normalt forpligter mere at være gift, men min forpligtelse lå mest i, at jeg havde meldt mig til programmet, siger Sebastian og fortsætter:

- Jeg følte at vi var et par på den måde, at vi skulle sove sammen og snakke sammen. Men jeg var meget logisk tænkende, og det var jo en person, jeg lige havde mødt, og som jeg ikke kendte. Jeg kunne ikke fake mig ind i det der med at være i et forhold og være lykkeligt gift.

