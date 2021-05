Derfor har jeg sex for åben mikrofon

Hvis du mandag 24. maj tunede ind på morgenfladen på Radio4, vil du nok være blevet overrasket.

Her blev man som lytter nemlig præsenteret for en ganske anderledes reportage.

I anledning af den yderligere genåbning af det danske samfund - herunder indendørs kontaktsport - besøgte journalist Louise Fischer swingerklubben Swingerland i Ishøj, og her gik det ikke stille for sig.

26-årige Louise Fischer valgte nemlig ikke at lave en klassisk reportage og holde sig på afstand af de seksuelle akter - i stedet endte hun med selv at deltage og endda have sex, mens det hele blev optaget på lyd og senere sendt i radioen.

Netop det faktum har siden vakt stor opsigt - både på de sociale medier og i diverse nyhedsmedier.

Til Ekstra Bladet fortæller Louise Fischer nu, hvorfor hun valgte at gå hele vejen under sin reportage i swingerklubben.

- Inden jeg lavede reportagen, var det noget, jeg havde tænkt over i lang tid. Men jeg var ikke fast besluttet på, at det var det, jeg ville, og jeg besluttede mig for at afveje stemningen i situationen, siger hun og fortsætter:

- Men da jeg så var der, virkede det som en meget naturlig del af det. Jeg blev vist rundt, og vi talte og havde en god dialog, og så blev stemningen efterhånden blødt lidt op, og der var en, der begyndte at røre ved mig og kysse mig, og så havde vi sex, imens jeg interviewede ham, indtil jeg ligesom sagde, at nu var det nok for mig, og jeg så holdt mig i baggrunden, lyder det fra Louise Fischer.

Louise Fischer er til daglig ansat på Radio4, hvor hun især er glad for at bruge sig selv i journalistikken. Privatfoto

- Hvorfor synes du, det er vigtigt at gå hele vejen på den måde i stedet for 'bare' at observere?

- Jeg synes ikke, man får det rigtige indblik i miljøet, hvis man bare ser på. Der havde ikke været den samme kontakt og indlevelse, siger Fischer, der understreger, at det var hendes egen idé.

- Det var helt og holdent min egen idé og min beslutning. Det var noget, vi havde talt om på redaktionen, og som jeg havde vendt med en redaktør på forhånd og fået opbakning til. Men det var ikke aftalt på forhånd, at det var det, der skulle ske. Det var op til mig og en beslutning, jeg tog i øjeblikket, da jeg følte mig tryg i det.

Vælter ind med reaktioner Dagen igennem er Louise Fischer blevet lagt ned af reaktioner, efter indslaget er blevet opdaget i den brede offentlighed. Det er meget overvældende, fortæller hun. - Mandag, hvor reportagen blev sendt, fik jeg feedback fra min redaktør, som var meget glad og tilfreds. Og så har der været stilstand indtil i morges, hvor min telefon pludselig blev rødglødende, siger hun og fortsætter: - Jeg er blevet væltet af beskeder og anmodninger fra folk, der skriver, at jeg er mega sej, og at de har kæmpe respekt for mig. Indtil nu har jeg næsten ikke fået et eneste negativt ord. Det er meget overvældende, og jeg har nærmest ikke kunnet være i mig selv hele dagen, hvor jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville blive så stort. - For mig var det jo bare endnu en dag på jobbet, lidt ligesom hvis jeg havde lavet en reportage fra et faldskærmsudspring. For mig gør det ingen forskel, om det er sex, eller om jeg hopper ud i faldskærm. - Hvordan har dine venner og din familie reageret på det? - Mine veninder har allesammen skrevet, at jeg overgår mig selv, og at jeg er den sejeste, og hvis nogen skulle gøre det, var det mig, siger Fischer med et grin og fortsætter: - Jeg havde faktisk ikke fortalt min familie om det. Netop fordi jeg tænkte, at det bare var en reportage, men min far opdagede det, da han læste om det i medierne, og han skrev, at jeg er den sejeste ever. Det er dejligt at have den opbakning, siger hun.

Anderledes dag

Og hvordan det så føles at have sex, mens man interviewer en kilde, er svært at sætte ord på, fortæller Fischer.

- Det var helt klart en af de mere specielle dage på kontoret, siger hun med et grin og fortsætter:

- Det var meget sjovt og fedt at prøve, men det var også svært at bibeholde den fulde koncentration.

- Det er dog vigtigt at sige, at det ikke bare var en mand, der bankede sin penis op i en. Vi havde en god dialog og talte undervejs, og de medvirkende gik meget op i, at jeg havde det godt. Det var en anderledes oplevelse, men også en rigtig god oplevelse.

- Hvilke etiske overvejelser har I gjort jer i den her forbindelse?

- Så længe, der ikke er noget, der har været ulovligt, og så længe jeg har fået samtykke fra dem, der er med, og jeg selv har haft lyst, så har det været i orden, og det er jo bare fedt, at jeg har chefernes opbakning på den måde.

Radio4-chef: Vi har taget forholdsregler Hos Tina Kragelund, der er nyheds- og aktualitetschef hos Radio4, har telefonerne heller ikke stået stille, efter offentligheden er blevet opmærksomme på reportagen fra swingerklubben. Hun fortæller, at det for dem på Radio4 er et vigtigt greb, at journalisten deltager i de miljøer og aktiviteter, de skriver om. - I det her tilfælde gør vi jo egentlig det, som vi gør i mange andre reportager. Journalisten deltager aktivt i det, vedkommende kommer ud til. - Og hvad end det så er faldskærmsudspring eller sex i det her tilfælde, giver det en unik indsigt i et miljø, som man ellers ikke har adgang til, at man deltager på lige vilkår med andre. Kragelund er dog klar over, at det er et kontroversielt valg, som kan dele vandene. - Det er klart, at det er et valg, der skaber diskussion, men det er bestemt ikke noget, jeg kan blive forarget over. - Kan du forstå, hvis nogen synes, det er for meget og føler, at det her går over grænsen for, hvad man kan tillade sig? - Vi ved godt, at det skaber debat, men det viser bare, at det er relevant at tale om. Sex er meget naturligt, og på den måde kan jeg ikke få mig selv til at være forarget over, at vi bringer det. - Men det er klart, at vi jo har taget nogle forholdsregler i forhold til, at vi har advaret lytterne om, hvad de kommer til at høre, for der kan være nogle, der synes, at det er for meget. Derfor har vi også givet mulighed for, at man kan nå at skrue væk. Stor opbakning

Tina Kragelund fortæller, at Louise Fischer fra start har haft opbakning til sin idé om at deltage i de seksuelle aktiviteter fra redaktionen. - Det er hendes egen idé. Hun tager et modent valg. Hun overskrider ikke god presseskik. Det er ikke ulovligt, så vi har fuld tillid til, at vi kan gå med det. Og at det bibringer reportagen noget særligt, siger hun og tilføjer: - Der er reportere på Radio4, der har sagt til hende, at de har set reportager fra swingerklubber før, men det er først nu, de forstår, hvad der foregår, og for mig siger det det hele. - Der er kritikere, der påpeger, at det her er et 'billigt trick' i forhold til at få lyttere. Hvad tænker du om det? - Det her er ikke noget, jeg har sat i værk for at øge kendskabet til Radio4, siger nyhedschefen og tilføjer: - Men jeg opfordrer journalisterne til at lave radio på en anden måde, end vi ser i forvejen, og at vi benytter nye måder at fortælle historier på, og det er det her et godt eksempel på. Men det betyder jo ikke, at alle skal lave den her slags journalistik. Det har vi gjort, fordi det var Louises egen idé, og fordi hun kan lide at bruge sig selv på den måde.

