Der er nok en del, der bliver overrasket, når de i den nye sæson af 'Paradise Hotel' bliver præsenteret for 'Stine', der en af de nye deltagere.

For hvis man gerne vil følge Stine på fx Instagram, står det hurtigt klart, at den unge kvinde altså nu hedder Nora.

Navneskiftet nåede desværre ikke at gå igennem, inden Nora tog til Mexico for at filme.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet ved pressemødet for dette års sæson.

- Jeg har skiftet navn til Nora. Det gik jeg i gang med, inden jeg tog til Mexico, men det kan være en rigtig lang proces, så jeg tænkte, hvis jeg hedder Stine i programmet og Nora, når jeg kommer hjem, så må det være sådan, lyder det kontant fra den unge kvinde.

Tænkt over det længe

Det er da heller ikke en pludselig indskydelse, som den nye paradiso har fået.

- Jeg har overvejet at skifte navn hele mit liv, og så nåede jeg lidt til et punkt, hvor jeg tænkte meget over, at jeg hvis kunne rejse til Mexico alene og have denne her oplevelse, så kan jeg også skifte navn, hvis det er det, jeg gerne vil. Jeg tænkte lidt fuck det, nu gør jeg det bare.

- Hvorfor Nora?

- Nora har været et navn, jeg var meget bevidst om, jeg godt kunne lide. Hvis jeg fik en datter, skulle hun hedde Nora eller Luna eller noget lignende, og nu har jeg en lille hund, der hedder Luna derhjemme, så det ville måske være lidt underligt, men det faldt mig bare meget naturligt, at det var det, jeg gerne ville hedde.

Navnet Stine har ifølge Nora aldrig rigtig passet til hende.

- Jeg var nok lidt ked af mit rigtige navn. Jeg har altid følt, at når folk har brugt mit navn, så har de virket irriteret på mig, det kan måske virke underligt for nogen, men jeg har bare ikke følt mig tilpas i det, og hvis man ikke føler sig tilpas, skal man da ændre det, hvis man får muligheden.

Derfor hedder hun noget andet Kæresten Andreas lærte hende at kende som 'Stine', men det navn er pist væk efter hjemkosten fra Mexico.

Problemer med Borgerservice

Grunden til at Nora ikke fik navnet med sig, da hun pakkede til Mexico, skyldes den proces, der er omkring et navneskifte.

- Det tager tid at ændre navn med Borgerservice og al det fis. Det kan tage to uger eller flere måneder, og jeg kunne ikke nå at ændre det inden Paradise, fordi det var lige der, det gik op for mig, at jeg gerne ville ændre det, og det var der bare ikke tid til med produktionen og alt muligt.

Hun fortæller dog, at efter hun er kommet hjem, har alle taget godt imod ændringen.

- Nogle familiemedlemmer skulle lige sluge, at jeg har skiftet navn, men folk har været gode til at acceptere det, og folk har sagt til mig, at det passer rigtig godt til mig.

Og hun afkræfter, at der skulle være noget som helst med tal eller magi over beslutningen.

- Mange har spurgt, om der var en numerolog involveret, men det har slet ikke spillet ind her. Det var bare mit valg, og det var det, jeg gerne ville hedde.

Du kan følge Nora og de andre i 'Paradise Hotel' tirsdag til torsdag på Viaplay.