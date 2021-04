Derfor hylede hun under Oscar-tale

Hvis du var en af dem, der sad klistret til skærmen under nattens Oscar-uddeling, kan det være, du undrede dig over takketalen efter uddelingen af prisen til bedste film.

Det var den 63-årige skuespiller Frances McDormand, der tog imod statuetten på vegne af holdet bag filmen 'Nomadland', og hun dedikerede i talen prisen til deres 'ulv', hvorefter hun stak i et ulve-hyl.

Øjeblikket har fået massiv opmærksomhed på de sociale medier, hvor flere både undrer sig og hylder McDormand.

'Frances McDormand kan gø/hyle alt, hvad hun vil - jeg vil altid elske denne absolutte dronning', skriver en bruger på Twitter.

'Og tak til Frances McDormand for aftenens bedste takketale - og den første Oscar-takketale nogensinde med et hyl', skriver en anden.

Men McDormands hyl var ikke bare et stunt for at få kommentarsporene til at gløde.

Frances McDormand vandt i kategorien bedste kvindelige hovedrolle, og instruktør Chloe Zhao vandt i kategorien bedste instruktør, hvor danske Thomas Vinterberg ligeledes var nomineret. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Det forklarede filmens instruktør, Chloé Zhao, som også vandt prisen i kategorien bedste instruktør, efter uddelingen.

'Hylet var til ære for vores lyddesigner, Wolf, som vi desværre mistede for nylig,' forklarede hun ifølge nyhedsbureauet AP med henvisning til lyddesigner på 'Nomadland' Michael Wolf Snyder, som tog sit eget liv for ganske få uger siden.

'Nomadland' blev dette års Oscar-shows helt store vinder med hele tre statuetter i kategorierne bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelige hovedrolle.

