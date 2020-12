Derfor knækkede han sammen

Tårerne flød i stride strømme hos den garvede danser Thomas Evers Poulsen, da han efter freestylen skulle ud og tale med Sarah Grünewald sammen med partneren Merete Mærkedahl under lørdagens 'Vild med dans'-finale.

Her ramte det Thomas Evers Poulsen, da det stod klart for ham, at han havde danset sæsonens sidste dans.

- Jeg tror, det var lidt af det hele, fortæller han til Ekstra Bladet, efter finalen, hvor han løb med sejren sammen med Merete.

Thomas har nemlig i år femten års jubilæum i programmet, og det har været nogle fantastiske oplevelser, der nu er kulmineret oveni et år, der har været ekstra ordinært grundet corona.

- Den tid, vi lever i har også bare været med til, at man tænker ekstra meget over det hele. Men det var bare en sammenblanding af, at der nu er gået femten sæsoner, og jeg har vundet tre gange, samt det at danse sammen med Merete, lød det fra den påvirkede danser.

Merete og Thomas vinder 'Vild med dans'

Det blev en glædens dag for parret. Foto: Ritzau/Scanpix

- Det er mærkeligt

Thomas har nemlig været ekstremt stolt og glad for at få denne oplevelse sammen med partneren, der er bedst kendt for sin rolle i 'Badehotellet'.

- Det har været et privilegium at arbejde sammen med en, der er så flittig og vil så meget, fortæller han.

Danseren fortæller da også, at selvom det er den tredje sejr, så føles det stadig fantastisk at vinde.

- Ja, det er jo fuldstændig fantastisk - også tredje gang.

Ingen opvisninger

Det bliver dog en lidt anden sejr i år, da coronarestriktionerne sætter en stopper for de oplevelser, vinderparret normalt skal have efter sejren.

Der bliver nemlig ikke megen dansen i de forskellige storcentre eller opvisninger for befolkningen. Alt det må vente, til vi kommer på den anden side af corona.

- Men vi skal blive ved med at ses, fastslår Thomas.

Parret var i finalen oppe imod Jenna og Albert samt Silas og Nukâka.

