Derfor må han droppe TV 2-program

Den eventyrlystne sejlerfamilie, der taget seerne med verden rundt på skibene Havana og Wallenberg, skifter i en ny programserie vand under kølen ud med is under fødderne.

Mandag aften var der på TV 2 premiere på 'Den sidste breddegrad', der følger brødrene Emil, Theis og Alfred Midé Erichsens tur nordpå og ikke mindst forberedelserne til opholdet i den barske og iskolde natur.

Allerede nu ligger næste program på TV 2 Play, og her bliver det afsløret, at den ene bror springer fra, inden søskendeflokken når at sætte deres ben på Nordpolen.

Svær beslutning

Det er Theis Midé Erichsen, der efter seks måneders træning til turen må træffe den svære beslutning om at droppe ekspeditionen. Han skal være far igen, og terminen kommer for tæt på turen.

Beslutningen breaker han en aften over bålet, hvor han også kommer ind på, at det ikke har været let for ham og kæresten, Ida, at få børn.

- I ved jo godt, at det ikke har været helt let for Ida og jeg at få de her unger. Det bringer mig også til at snakke om, at der var den her mulighed for, at Ida blev gravid. Den mulighed er så opstået nu, og desværre er det sådan, at det falder meget samme med, at vi er oppe på Nordpolen, siger Theis Midé Erichsen.

Han betoner samtidig, at hvis det havde været en dans på roser for parret med hensyn til graviditeter, så havde hans beslutning måske været en anden.

Theis Midé Erichsen fortæller om kærestens termin, der ligger for tæt på ekspeditionen. Ud over datteren Rita, der kom til verden nær tv-optagelserne, er han far til sønnen Nis. Foto: Bermuda / TV 2

At han trækker sig møder stor opbakning fra hans brødre, der bakker fuldt ud op om hans beslutning.

Stor lykke i Beha-familien

Storebror Emil kaldet det både modent og sejt, at han træffer sit valg.

Den ledige billet til det iskolde eventyr tilbyder Midé-Erichsen brødrene til deres far, Mikkel Beha Erichsen, der pludselig får meget, meget travlt med at komme i træning til strabadserne på Nordpolen.