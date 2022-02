Derfor passer Dollerup ekstra godt på

Når sæson ni af 'Badehotellet' ruller over skærmen på TV 2 i aften, gennemgår en af seriens centrale karakterer en stor udvikling.

Hotelbestyrerinden Amanda, der bliver skildret af skuespillerinden Amalie Dollerup, er nemlig blevet mor til lille Frida, siden værnemagten overtog hotellet som kommandocentral i 1941.

Derfor er Amalie Dollerups nye kollega blot tre år gammel.

- Det giver historien noget utrolig fint og enormt sårbart for Amanda, fortæller skuespillerinden.

Amalie Dollerup var selv ung, da hun debuterede som skuespiller.

Lara Azimi-Busekist debuterer i aften i 'Badehotellet'. Foto: TV 2

Som niårig medvirkede hun i filmatiseringen af Lise Nørgaards erindringsroman 'Kun en pige'. Hun blev dog især bemærket i sin rolle som Lars Boms datter, Sille, i 'Strisser på Samsø'.

Amalie Dollerup ved derfor, hvor vigtigt det er, at der er god kontakt mellem voksen og barn.

- Nogle af skuespillerne talte først, når vi var foran kameraet. Det syntes jeg, var underligt, siger hun og fortsætter:

- Så vidste jeg ikke rigtig, hvem de var, og det blev lidt distanceret.

Badehotellets skuespillere lader til at være alt andet end distancerede - her udleverer holdet, hvem der er castets største spasmager.

Derfor sørgede Amalie Dollerup for at skabe et godt bånd til sin treårige kollega, Lara Azimi-Busekist.

- Jeg har været meget opsat på, at hun skulle føle sig tryg og have det godt. Hun skal have en god oplevelse, fastslår Amalie Dollerup.

Rollen som mor falder ikke unaturligt for den 35-årige skuespillerinde. Hun har nemlig selv en søn på to år sammen med skuespilleren Andreas Jebro.

Selv om Amanda Dollerup og Andreas Jebro begge er aktuelle i den nye sæson af "Badehotellet", har de ingen scener sammen. Parret blev gift i 2017 og er forældre til sønnen August. (Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Amalie Dollerups 37-årige mand tjekkede ind i 'Badehotellets' sæson otte som modstandsmand forklædt som arkæologen Claus Villumsen. En rolle, som han fortsat skildrer i den nye sæson.

Skuespillerparrets lille søn, August, må dog godt vente lidt med at følge i sine forældres fodspor. Det er i hvert fald ikke noget, Amalie Dollerup vil fremskynde.

- Det kan være, han vil, når han bliver 18, tilføjer hun.

Når 'Badehotellet' vender tilbage i den nye sæson, springer serien til 1945 - umiddelbart efter befrielsen. Sæson ni af den populære tv-serie har premiere på TV 2 mandag 7. februar.

Afsnittet kan allerede nu ses på streamingtjenesten TV 2 Play.

