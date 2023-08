Derfor sælger Inger sin kolonihave

I sidste afsnit af TV 2-serien 'Balladen om kolonihaven', fortæller en rørt Inger Kløjgaard, at hun har besluttet sig for at sælge. Men det har INTET med balladen at gøre, understreger hun

Der er drama for alle pengene, når sirligt klippede ligusterhække og dåsebajere møder biodiversitet og moderne børnefamilier i TV 2-serien 'Balladen om kolonihaven'.

De ældre havelejere og de nye unge i haveforeningen har svært ved at finde fælles fodslag om, hvordan traditioner møder fornyelse.

I sidste afsnit om balladen Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde, der bliver sendt i den kommende uge, bliver der sprunget flere bomber. 84-årige Inger Kløjgaard er kvinden bag en af dem, da hun tydeligt berørt fortæller, at hun efter 54 år har besluttet at sælge sin kolonihave.

I programmet får man indtryk af, at det er balladen, der er årsag til hendes beslutning. Men det er ikke grunden.

Til ugebladet Her og Nu fortæller Inger Kløjgaard, at hun lider af knogleskørhed i ryggen, og at det er årsagen.

Brækket arm

Overfor Ekstra Bladet bekræfter hun, at der netop er hendes manglende mulighed for at holde sin kolonihave, der har gjort, at den nu skal have en ny ejer.

- Det har INTET med balladen af gøre. Det der er jeg slet ikke en del af. Men jeg har knogleskørhed og brækkede for noget tid siden min arm helt nede ved hånden. Det er stadig ikke i orden, så jeg kan ikke bruge min højre hånd, siger Inger Kløjgaard og fortsætter.

- Jeg har haft haven i 54 år. Jeg er 84 år og kan ikke holde den mere. Derfor ønsker jeg, den skal sælges. Og det er kun derfor. Jeg har faktisk slet ikke været derude denne sommer - kun lige på et kort visit. Jeg kan jo ikke lave noget derude, siger hun.

- Har du ikke savnet det, Inger?

- Ikke så meget, som jeg havde troet.

En brakmark

Da Inger Kløjgaard og hendes mand i 1969 købte kolonihaven, var det en stykke brakmark med en vandstander, de fik. Parret byggede selv huset på grunden og anlagde haven.

Inger Kløjgaard, der i mange år var formand i foreningen, blev enke i 1998 og valgte at beholde kolonihaven. Men nu er hendes ønske, at den skal sælges.

Kolonihaven blev sat til salg i april måned, og der her været lidt interesse for at overtage den. Det koster 1500 halvårligt i leje at være i Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde.

Inger Kløjgaards kolonihave er vurderet til 160.000 kroner. Hvad salgsprisen ender på, er en anden sag.

Ud over Inger Kjøjgaards kolonihave er to andre til salg i foreningen.